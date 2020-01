Rocontrip, la custodia per smartphone sorprendentemente comoda

Riuscire a tenere lo smartphone sempre sotto controllo, pur avendo le mani libere, sembra una mission impossible, ma ci sono delle situazioni in cui, invece, risulterebbe davvero utile. Ecco allora che arriva la custodia di Rocontrip, la soluzione perfetta per chi ha bisogno di proteggere il proprio telefono rendendolo anche immediatamente e sempre accessibile.

Perfetta per attività all'aperto, passeggiate, shopping e giri in bicicletta, ma anche a lavoro o in palestra, questa custodia consiste in una sorta di "imbracatura" in morbido silicone, che protegge il cellulare dagli urti, accompagnata da un comodissimo cordino per portarlo al collo.

La custodia universale Rocontrip è progettata per smartphone di quasi tutte le dimensioni, da 4.7 a 5.5 pollici, è realizzata in silicone morbido e flessibile, che si adatta benissimo ai diversi modelli, ed è dotata di un pratico cordino elastico, che ti consente di portare il cellulare comodamente al collo, senza provocare fastidi e in totale sicurezza. Inoltre, può essere utilizzata anche per contenere carta di credito, carta d'identità, contanti e così via, è disponibile in 8 colori diversi ed è dotata di una garanzia di 30 giorni

Pro: facile da inserire e da rimuovere, comoda e leggera.

Contro: la custodia può impedire la visuale della fotocamera nei modelli di smartphone in cui questa è posizionata al centro; in questo caso, sarà necessario rimuovere la custodia ogni qual volta sia necessario usare la fotocamera.

Scoprila in vendita su Amazon.it a 9,98€