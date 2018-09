Semplice, intelligente e affidabile: ecco come si usa Amazon Dash Button

Che cosa è. Amazon Dash Button è associato ad un prodotto, selezionato durante il processo di configurazione. Quando sta per finire il prodotto, basta premere Dash Button per essere sicuro di non rimanere mai senza i prodotti preferiti. Dash Button si configura e si gestisce sullo smartphone Android o iOS tramite la App Amazon e funziona ovunque sia disponibile una connessione Wi-Fi. Una volta completata la configurazione, ogni volta che si effettua un ordine si riceve una notifica (se abilitata) sullo smartphone. Clicca qui per assicurarti di avere l’ultima versione dell’App Amazon.

PROTEZIONE ORDINE

Con questa impostazione, Dash Button non effettua ordini fino a che l’ordine precedente non sia stato consegnato, indipendentemente da quante volte si prema. Inoltre, si riceverà una notifica (se abilitata) al completamento di ogni ordine, per poterlo eventualmente cancellare prima che venga spedito.Con Dash Button si beneficia della policy di reso gratuito sui prodotti acquistati.

SCONTO DI €4,99 DOPO IL PRIMO UTILIZZO

Importante promozione: se si acquista Dash Button, si riceverà uno sconto di €4,99 dopo il primo utilizzo. Leggi i termini e condizioni.

IN ESCLUSIVA PER I CLIENTI AMAZON PRIME

Dash Button è disponibile solo per i clienti Amazon Prime. Clicca qui per maggiori informazioni su Amazon Prime.

Scopri le categorie di Dash Button di Amazon: - Alimentari e bevande, Dash Button - Casa e ufficio, Dash Button - Salute e cura della persona, Dash Button - Prima infanzia e Dash Button.