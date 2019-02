San Valentino: idee e consigli per una tavola romantica

Per dire ti amo alla nosta dolce metà ci sono tanti modi, oltre a regali per lui o per lei o ad un indimenticabile viaggio, possiamo pensare anche a piccoli dettagli. Uno di questi è organizzare la cenetta perfetta, ma soprattutto apparecchiare la tavola in modo corretto. Piatti, tovaglie e bicchieri devono essere tutti a tema e senza strafare. Per avere un risultato indimenticabile, vi suggeriamo alcuni elementi che non possono mancare sulla vostra tavola di San Valentino!

1. I cuori non possono mancare sulla tavola di San Valentino: Tovagliette

Una tavola di San Valentino che si rispetti, non può fare a meno della base. Invece della solita tovaglia, per creare un'atmosfera più intima possiamo scegliere le tovagliette. Il modello rettangolare caratterizzato da un enorme cuore al centro darà un tocco di romanticismo alla vostra cenetta, i disegni e le frasi romantiche stampate sulla tovaglietta faranno il resto. Il materiale resistente al calore e anti graffio, permetterà di avere una tavola impeccabile. Grazie al tessuto impermeabile, basta una passata di spugna e la tovaglietta sarà come nuova.

2. Per una tavola raffinata e pratica: Piatti usa e getta

Che ne dite di una San Valentino romantico, ma pratico? Se volete una tavola impeccabile, senza dover pensare a lavare i piatti una volta finita la cenetta, allora non potete fare a meno dei piatti usa e getta. I decori a pois nelle tinte del rosa e rosso, non possono considerarsi completi senza il classico cuore. La confezione da 8 piatti, vi accompagnerà dall'antipasto al dolce, con uno stile unico e romantico.

3. Per brindare all'amore: Calici

Per brindare al vostro amore, non potete fare a meno dei calici. I bicchieri per lo spumante con cuoricini incastonati nello stelo rendono l'atmosfera unica e indimenticabile. Il design del calice alto e stretto è perfetto per valorizzare lo spumante o lo champagne e festeggiare nel migliore dei modi.

4. Per creare la giusta atmosfera: Candele

Luce soffusa e candele, non c'è nulla di meglio per creare la giusta atmosfera romantica e rendere indimenticabile la serata dedicata agli innamorati. Per dichiarare il proprio amore alla dolce metà, le candele nell'elegante confezione regalo e con la scritta Love, sono immancabili per completare la tavola di San Valentino.

5. Per una dolce sorpresa: Palloncini a forma di cuore

Se vi mancano le parole per dichiarare il vostro amore, allora potete affidare il messaggio ai romantici palloncini a forma di cuore. Rossi, con la scritta a contrasto bianca, stupiranno il vostro partner. Il risveglio con la colazione a letto e un dolce fiore o come decoro per la tavola, i palloncini conquisteranno la vostra dolce metà a San Valentino.

