Come decorare casa a San Valentino per creare un ambiente romantico

San Valentino è l’occasione per dimostrare il proprio amore al partner. Oltre ai classici regali per lui o per lei, o una cenetta romantica preparata con le vostre mani, un modo per festeggiare il partner è decorare la casa a tema.

A volte, infatti, per dimostrare il proprio amore bastano piccole attenzioni come addobbi per rendere ogni ambiente della casa super romantico e accogliente.

Vediamo le decorazioni per stupire il vostro partner e rendere speciale la festa degli innamorati.

Le decorazioni di San Valentino devono essere d’effetto, ma non eccessive e integrarsi all’interno dell’ambiente. Se avete una casa in stile shabby chic allora questa cornice è perfetta per rendere la giornata ancora più romantica. Il modello è pensato per le foto in formato 15x10 cm che hanno immortalato i vostri momenti migliori. La cornice da tavolo in legno bianco è completata con ante mobili con fessura a forma di cuore. Rifinito nei minimi dettagli, il modello sta in piedi grazie ad un supporto sempre in legno.

Pro. La cornice è rifinita e curata nei minimi dettagli.

Contro. Non è molto grande.

Scopri di più su Amazon a 12,99€

Se volete decorare casa a San Valentino con piccoli elementi che arricchiscono ogni ambiente, questi mini adesivi sono ideali. Il set formato da 5 stickers danno un tocco in più alle placche degli interruttori o alle prese elettriche, creando un ambiente romantico e senza eccessi. Disponibili con 5 soggetti diversi: i cuoricini, la scritta love, due teneri gattini e due innamorati seduti sulla panchina o sull’altalena, gli adesivi stupiranno il vostro partner in modo semplice ed elegante. Gli stickers realizzati in vinile con colori atossici ed ecologici, sono semplici da applicare e sono adatti ad ogni tipo di superficie.

Pro. Si possono ordinare nel colore preferito.

Contro. Bisogna rimuovere la parte bianca con delicatezza.

Scopri di più su Amazon a 9,49€

Per gli amanti del design che non vogliono perdere nessuna occasione per arredare casa con stile, questa scultura in metallo a forma di cuore è perfetta. Elegante e decorativa può essere posizionata in ogni ambiente della casa, dall’ingresso alla camera da letto. Il cuore realizzato in materiali di qualità è piacevole al tatto e non è né troppo pesante né troppo leggero. Con le sue dimensioni 39 x 33 cm, crea un ambiente caldo e accogliente in pieno stile San Valentino.

Pro. Il cuore è bello e realizzato con materiali di qualità.

Contro. Per alcuni si deve migliorare il sistema di fissaggio al muro.

Scopri di più su Amazon a 32,95€

Anche se è un grande classico, la scritta “Love” non può mancare durante la sera più romantica dell’anno. Le lettere in metallo, in stampatello o corsivo, sono disponibili sia in bianco che in rosso, perfette per decorare e arricchire ogni ambiente della casa. Collocata all’ingresso accoglierà il vostro parter, mentre in camera da letto renderà la stanza super romantica. La scritta con luce calda a led è alimentata a batterie e si trasforma in una deliziosa illuminazione da parete grazie ai fori posteriori. Basta azionare l’interruttore on/off e regalerà la giusta atmosfera.

Pro. La scritta è semplice e dal design retrò.

Contro. Quando si posiziona a parete l’interruttore è scomodo da azionare.

Scopri di più su Amazon a 36,99€

Se volete ricreare la giusta atmosfera in camera da letto o in soggiorno, questa lampada è ideale. Disegnata e prodotta totalmente in Italia è realizzata in cartoncino pregiato completato con intaglio laser e magic print, per far apparire il disegno di romantici cuori quando la lampada è accesa. Per renderla ancora più elegante i disegni sono in 3D. Disponibile in rosso con effetto velluto creerà un ambiente raffinato ed elegante.

Scopri di più su Amazon a 34,90€