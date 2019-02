Stupisci il tuo partner: 5 idee per un San Valentino super romantico

Nonostante gli impegni e la vita frenetica, dedicare del tempo al proprio partner è molto importante. Piccole attenzioni, una sorpresa inaspettata o un regalo solo per lui o lei sono molto importanti per consolidare il vostro rapporto. Con San Valentino sempre più vicino, non potete farvi sfuggire l'occasione di fare una piccola sorpresa al vostro partner. Allora perchè non decorare casa con romantici addobbi fatti da voi? Se non avete idee vi diamo qualche consiglio per rendere la casa super romantica e far felice la vostra dolce metà.

1. Per riempire casa di romantici cuori: Coriandoli a forma di cuore

Per realizzare la sorpresa perfetta, non c'è nulla di meglio dei coriandoli a forma di cuore. La decorazione nel classico rosso, è perfetta da spargere sul pavimento e accogliere il partner con un romantico tappeto di cuori. Per trascorrere una semplice serata in casa, non bisogna dimenticare la camera da letto. Una delle idee più gettonate è quella di spargere i coriandoli in giro per la camera da letto per trasformarla in un luogo accogliente. Se volete rendere l'ambiente ancora più romantico e sensuale, non dimenticate di mettere dei petali anche sul letto. Basta disporli a forma di cuore con al centro una rosa e il vostro partner non potrà resistervi.

Scopri di più su Amazon a 7,99€

2. Luci soffuse e ricordi: Stringa con luce

Se volete ripercorrere i momenti più belli della vostra storia d'amore, le foto sono perfette. Per rendere tutto ancora più romantico, potete stamparle e appenderle. Il filo illuminato dotato di mollette con led all'interno è la soluzione che fa per voi. La luce calda della decorazione regala alla stanza un tocco di romanticismo. Appese alla parete o alla libreria il vostro partner rimarrà senza parole. Per creare un'atmosfera soffusa, potete posizionare la luce all'interno del barattolo e usarle al posto delle candele per una romantica cenetta.

Scopri di più su Amazon a 10,99€

3. Per un'accoglienza romantica: Festoni a forma di cuore

Volete accogliere il vostro partner in modo romantico e lasciarlo senza parole? Allora non vi resta che iniziare dall'ingresso. Il set di 6 festoni a forma di cuore posizionato sulla porta principale, accoglierà il vostro lui o lei con una cascata di cuori. Il set di festoni con strisce staccabili è pratico e versatile. Basta prendere i singoli festoni e sistemarli su una parete o su un tavolo in modo da formare un cuore ancora più grande.

Scopri di più su Amazon a 5,59€

4. Le più classiche delle decorazioni: Candele

Se amate uno stile classico e romantico, le candele sono immancabili a San Valentino. A forma di cuore, poi sono davvero irresistibili. Il set composto da petali e palloncini ti fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per stupire il tuo partner. Se avete deciso di trascorrere una piacevole serata in casa, il kit può essere usato per decorare la tavola. I pelali sparsi sul tavolo, le candele accese in una boule con acqua e i palloncini decorati con romantiche frasi d'amore dedicate al vostro partner renderanno la serata super romantica.

Scopri di più su Amazon a 13,99€

5. Per dichiarare il vostro amore: Palloncini

A forma di cuore, rossi o con la scritta love, i palloncini non possono mancare tra le decorazioni di San Valentino. Grazie ai petali di rose inclusi nel set, potrete riempire i palloncini bianchi e creare una romantica decorazione. Se volete stupire la vostra dolce metà potete legare i palloncini a forma di cuore al regalo che avete in serbo per il vostro partner. Per un dolce risveglio, perchè non legarli al vassoio della colazione e renderla indimenticabile?

Scopri di più su Amazon a 14,95€