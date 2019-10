Le decorazioni da tavola per una cena spaventosa

Halloween è l’occasione giusta per riunire amici e parenti e organizzare una festa. Se alcuni preferiscono un party all’aperto, altri amano organizzare cene per sperimentare nuovi ingredienti e ricette a tema.

Primi piatti succulenti, secondi spaventosi e dolcetti peccaminosamente deliziosi non possono mancare nel menù della notte delle streghe.

Per completare la cena e renderla indimenticabile, oltre al cibo anche la tavola deve essere all’altezza. Quindi non bisogna sottovalutare le decorazioni.

Tovaglia, piatti e segnaposto devono essere scelti con cura e rispecchiare in pieno la festa di origini americane.

Siete pronti ad organizzare una cena indimenticabile? Ecco le migliori decorazioni che lasceranno i vostri ospiti spaventosamente sorpresi.

I padroni di casa che amano organizzare cene o pranzi, sanno perfettamente che la tovaglia ha un ruolo centrale nella decorazione della tavola. Per ricreare la giusta atmosfera non potete fare a meno del modello con lavorazione a maglia in pizzo con motivo a ragnatela. Il runner in total black, risalterà ancora di più se posto su una tovaglia bianca a contrasto. Realizzato in poliestere filato, morbido, grande circa 188 x 90 cm, si adatta ai tavoli di tutte le dimensioni. Facile da pulire, potete lavarlo in lavatrice, e tornerà come nuovo. Disponibile anche nella versione con zucca o con foglia, il runner è perfetto come tovaglia, ma anche per decorare il camino o i mobili del soggiorno, per ricreare l’atmosfera spettrale a 360°.

Scopri di più su Amazon a 11,99€

Organizzare una cena è impegnativo perché si trascorrono diverse ore dietro i fornelli. A fine pranzo ci si ritrova stanchi e l’idea di lavare piatti e bicchieri scoraggia molte persone. Per rendere meno impegnativa la serata e godervi il dopocena in compagnia dei vostri ospiti, potete scegliere il servizio da tavola usa e getta, poi se è anche a tema Halloween è impossibile resistere. Il set formato da piatti, piattini, bicchieri e tovaglioli è realizzato in carta riciclabile, rispettosa dell’ambiente. Il tratto distintivo del servizio da tavola è la decorazione. Difficile non spaventarsi davanti all’impronta della mano insanguinata o al volto di un mostro pronto ad inseguirvi. I disegni realistici di sicuro lasceranno di stucco i vostri amici e parenti. A completare il set, c’è una tovaglia a fondo bianco decorata con le sagome di mani insanguinate, perfetta per ricreare un’atmosfera horror.

Scopri di più su Amazon a 13,98€

Se non amate il finger food, ma realizzare piatti tradizionali, l’uso delle posate è indispensabile. Su una tavola a tema Halloween di sicuro non possono mancare quelle a tema. Il vostro servizio non è all’altezza della notte più spaventosa dell’anno? Allora non potete rinunciare a questo set composto da forchetta, cucchiaio e coltello. Le stoviglie in nero e arancione, i colori must have di Halloween, sono a forma di scheletro. Se la forchetta e il cucchiaio ricordano una mano, il coltello somiglia alla sagoma di un piede, perfetti per regalare un tocco in più alla tavola. Realizzati in plastica, sono ideali per i più coraggiosi che vivono in pieno lo spirito della festa più spettrale dell’anno.

Scopri di più su Amazon a 6,80€

Se volete esprimere in pieno le vostre doti culinarie, non potere fare a meno di preparare un aperitivo prima della cena. Torte salate e stuzzichini devono essere rigorosamente accompagnati da una buona bevanda. Perché non servirla in modo innovativo? Se volete stupire i vostri invitati, il bicchiere che fa per voi è quello a forma di borsa per trasfusioni di sangue. Il set formato da 10 buste, è realizzato in plastica spessa e resistente per evitare fuoriuscite o rotture improvvise. La borsa della capacità di 350 ml, è completata da una comoda cannuccia, può essere chiusa con una clip e mettere al sicuro il contenuto. Non dovete fare altro che preparare un cocktail sanguinolento e servirlo ai vostri ospiti.

Scopri di più su Amazon a 14,99€

Trick or treat, il nostro dolcetto o scherzetto, è il “mantra” di Halloween. Perché non renderlo protagonista anche della tavola? Un’idea simpatica è quella di realizzare dei segnaposto con sacchetti pieni di dolci o caramelle preparati in casa, che gli ospiti possono mangiare dopo cena o portare a casa, come piacevole ricordo della serata. I sacchetti colorati e con disegni in pieno stile Halloween sono la soluzione ideale. Realizzati in carta kraft, resistente e durevole, possono essere piegati e riutilizzati. Una volta terminato l’uso possono essere gettati nell’apposito contenitore così da riciclarli nel pieno rispetto dell’ambiente. Ragnatele, vampiri, mummie, zombie ce n’è per tutti i gusti e personalità. Dovete scegliere solo il sacchetto adatto al vostro ospite e assegnarli il posto che gli spetta a tavola.

Scopri di più su Amazon a 16,99€

Una tavola non può dirsi completa senza un centrotavola. Per rispecchiare in pieno la tradizione della notte più spaventosa dell’anno, la lanterna è perfetta. Il modello realizzato in pvc è resistente agli urti, sicuro e non facile da rompere. Ideale se ci sono bambini o ospiti maldestri. Dotata di lampadine a led con effetto tremolante, creano un’atmosfera soffusa, degna della serata. Per rendere l’ambiente ancora più spaventoso, la lanterna è decorata su ogni lato con i simboli di Halloween. Zucche, cimiteri o mani di zombi che spuntano dal terreno, si rifletteranno sulla tavola per un’atmosfera horror.

Scopri di più su Amazon a 9,30€