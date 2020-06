Distributore automatico per dare la pappa a cani e gatti anche quando siamo fuori casa

Dopo mesi in casa in compagnia dei nostri amici a quattro zampe, il ritorno a lavoro ha comportato lasciarli tutto il giorno soli. Grazie ai giochi i cani e i gatti possono superare la solitudine, difficile invece assicurargli la pappa sempre allo stesso orario.

Per alimentarli in modo corretto anche quando siamo fuori casa, il distributore automatico non può mancare nelle case in cui ci sono animali domestici.

L’apparecchio permette di fornire quattro pasti al giorno. Basta programmare la quantità di cibo di ogni pasto dal pannello di controllo e il cane o il gatto potranno essere alimentati in modo corretto anche in nostra assenza.

La tecnologia ad infrarossi avverte quando la ciotola è piena per evitare che mangino troppo.

Dotato di un registratore vocale, può memorizzare messaggi vocali o musicali e trasmetterli per 10 secondi per 3 volte l’ora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Con le 3 batterie LR20 e il caricatore con uscita usb, il distributore sarà sempre in grado di dare alimentate i nostri amici a quattro zampe.