Downton Abbey, in uscita il libro dedicato ai cocktail

La serie britannica più amata di sempre torna nuovamente in libreria con un volume dedicato ai cocktail. Downton Abbey. Il libro ufficiale dei cocktail - Appropriate libagioni per tutte le occasioni di Lou Bustamante con prefazioni di Annie Grey e Julian Fellowes arriva dopo l’enorme successo del Ricettario di Downton Abbey.

Il nuovo volume edito in Italia da Panini Comics è dedicato alla scoperta degli iconici cocktail che hanno accompagnato i protagonisti a partire dal primo dopoguerra. Un volume perfetto per chi vuole stupire con drink originali e raffinati, ma soprattutto per tutti gli appassionati della serie approdata recentemente anche sul grande schermo.

Nel libro, con i testi di Lou Bustamante e i contributi di Annie Grey e Julian Fellowes, le ricette dei cocktail sono raggruppate in sezioni, in base ai diversi momenti e situazioni sociali e ogni drink è corredato da un’indicazione sul bicchiere da usare per servirlo al meglio. Dalle bevande rinfrescanti per l’aperitivo pomeridiano ai digestivi serali, fino ai punch delle feste e agli originali rimedi post-sbornia, il Libro ufficiale dei cocktail propone oltre 50 schede ricche di foto e curiosità in puro stile Downton.