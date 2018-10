L’elettrodomestico che riutilizza gli scarti di frutta per farne vino

Bere un buon bicchiere di vino a pranzo o a cena è un modo per accompagnare un gustoso pranzo. Se siamo appassionati della bevanda e abbiamo sempre sperato di produrla da soli, comodamente a casa nostra, grazie ad Alchema finalmente possiamo realizzare il nostro sogno.

La produzione in casa di vino e sidro utilizzando gli scarti di frutta permette di ridurre gli sprechi alimentari. Il processo si basa sulla fermentazione delle bucce a cui viene aggiunto il miele, attraverso la tecnologia che ne semplifica il processo, ma parte da principi artigianali che da secoli portano alla produzione di vino e sidro.

Alchemia dotata di sensori di temperatura che ne controllano il livello, evitano contaminazioni che possono mettere a rischio la buona riuscita del prodotto e il suo grado alcolico. L'elettrodomestico con la sua capacità di 2,4 litri permette di produrre circa 3 bottiglie alla volta. La marcia in più del produttore di vino del tutto naturale, è quella di poter essere facilmente collegato ad un'app che permette di controllare anche a distanza la fermentazione del vino avvisando quando il prodotto è pronto.

Non vedete l'ora di sperimentare e realizzare il vostro vino del tutto naturale? Per ora dovete pazientare ancora un pò. Alchemia si può solo pre-ordinare supportando la campagna di crowdfunding con una donazione di 299 dollari, un investimento di cui di sicuro non vi pentirete.