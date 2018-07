Le novità makeup di Essence per l’autunno/inverno 2018

Essence è il brand di makeup giovane e sempre attento alle nuove tendenze! Ogni stagione propongono prodotti trend e che diventano in un’istante dei must have.

A settembre 2018 usciranno delle novità Essence pensate proprio per la stagione autunno/inverno 2018/2019.

Saranno disponibili nuove palette occhi sia con colori neutri che con colori un po’ più pazzi, ma pur sempre portabili. Usciranno anche delle palette pensate appositamente per il viso, per non abbandonare il glow nemmeno d’inverno.

Un altro dei trend lanciati da Essence per le novità autunno/inverno è il melted chrome, ovvero un effetto metallizzato da ricreare con ombretti, eye-liner ed anche rossetti liquidi.

Un’altra linea di prodotti molto interessanti che sarà inserita all’interno degli stand Essence è la InstaPerfect, una linea composta da prodotti innovativi e perfetti per creare una base viso perfetta ma al tempo stesso leggera e naturale: fondotinta super liquido, primer viso in stick, correttore camouflage e cipria compatta.

Non vediamo l'ora di poter vedere dal vivo tutte queste novità!