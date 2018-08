La trend edition autunnale di Essence

Manca ancora un po' all'autunno ma stiamo già sognando i colori delle foglie che cadono e le serate passate sul divano con una buona cioccolata calda e una coperta. Perché non sognare l'atmosfera autunnale ammirando e scoprendo la nuova trend edition di Essence!

La Fall back to nature uscirà in autunno e sarà ispirata proprio ai colori caldi dell'autunno, via libera al marrone, al terra bruciata e ai colori dai sottotoni caldi. Sarà quindi tempo di creare makeup look davvero particolari!

A settembre e ottobre 2018 Essence ci regalerà una trend edition ricca di prodotti come: palette di illuminanti e blush, mascara occhi volumizzante marrone, palette di ombretti dai toni caldi ed anche una nuova fragranza.

