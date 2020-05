Estrattore Beko permette di mangiare sano senza sacrificare il gusto

Con il caldo si ha voglia di bevande fresche e dissetanti, ma che siano allo stesso tempo gustose. Per non rinunciare a frullati o centrifughe sane da bere dopo una nuotata in piscina o una corsa in bici, l’estrattore della Beko è l’elettrodomestico da avere in cucina.

Grazie alla tecnologia Slow Squeezing, permette di gustare succhi di frutta e verdura mantenendo intatte tutte le loro caratteristiche vitaminiche e nutrizionali. Con soli 50 giri al minuto, il succo viene generato schiacciando e frantumando gli ingredienti lentamente, anziché tritandoli ad alta velocità.

La spremitura delicata, genera meno calore, quindi consente una migliore quantità del prodotto ricavato e una migliore conservazione delle vitamine e dei minerali.

Tra gli accessori quello dedicato ai sorbetti e il frantoio in acciaio per frutta congelata pensato per realizzare gustosi frozen yogurt fatti in casa, per accontentare ogni gusto.

Inoltre, grazie alla bocchetta XL è possibile inserire pezzi grandi come una mela senza nemmeno tagliarla a metà.

Facile da pulire e per non intasare il canale di estrazione con la polpa, è possibile farlo ruotare in senso orario ed antiorario.

L'estrattore Beko super silenzioso permette di essere usato in ogni momento della giornata.