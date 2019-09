Chiara Moscardelli torna in libreria con Extravergine

Autrice di commedie al femminile, Chiara Moscardelli torna in libreria con un nuovo romanzo "Extravergine", che ha ispirato l'omonima serie tv interpretata da Lodovica Comello. La protagonista assoluta del libro è Dafne, una trentenne che fatica ad accertarsi.

Chiara Moscardelli autrice di "Volevo essere una gatta morta", "La vita non è un film", "Quando meno te lo aspetti", "Volevo solo andare a letto presto", "Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli" e "Volevo essere una vedova", ritorna con un nuovo romanzo ironico. La protagonista è una ragazza determinata a cambiare vita, proprio per questo decide di lasciare la Puglia per trasferirsi a Milano.

Il romanzo di formazione, con il suo stile leggero e accattivante racconta la storia di Dafne Amoroso una trentenne che fatica ad accettarsi intrappolata tra una madre da una sensualità ingombrante e un padre assente. La ragazza nasconde un segreto non tanto segreto, a trent'anni è ancora vergine. La vita monotona viene interrotta improvvisamente da un viaggio in Azerbaijan.

La tranquilla vacanza si trasforma in un'avventura in cui la ragazza si trova alle prese con locali ambigui, inseguimenti e un uomo misterioso che non riuscirà a dimenticare neanche ritornata a Milano. Qui trascorre le sue girnate divisa tra la sua vita sempre uguale e il suo lavoro presso la redazione del giornale femminile Audrey.

L'esperienza in Azerbaijan l'ha profondamente segnata, riuscirà ad accettare il cambiamento o continuerà a rifiutarlo? Non vi resta che leggere Extravergine e scoprire le avventure di Dafne,