Faber Glow Plus, la cappa che aspira rimanendo sospesa in aria

Chi ama cucinare non vede l'ora di preparare deliziosi pranzetti o cene per gli amici o i propri familiari. A volte questo momento conviviale può essere rovinato dagli odori e dai vapori che provengono dalla cucina. La cappa quindi diventa l'elemento fondamentale. Lo sa bene la Faber che in collaborazione con l'architetto Carlo Colombo ha dato vita ad un modello di design, senza rinunciare all'efficienza.

L'azienda made in Italy ha creato Glow Plus design ricercato associato alla tecnologia d'avanguardia. La cappa diventa un vero e proprio elemento d'arredo sospeso sul piano cottura. Grazie alla tecnologia Up & Down può essere regolata a seconda delle necessità. Tramite un telecomando, o specifici pulsanti presenti sul piano cottura Faber, illumina ed aspira in base alle nostre esigenze.

L'eleganza e la ricercatezza delle linee dell'elemento d'arredo non possono fare a meno dalla tecnologia. La cappa priva di tubi riesce ad aspirare in modo efficiente grazie alla nuova tecnologia Airlane. L'arredo è dotato di due motori, uno posizionato nel soffitto, l'altro all'interno della cappa. L'elettrodomestico sospeso a cavi sottili grazie al primo motore aspira i fumi e il vapore, mentre il secondo crea una sorta di cono d'aria che incanala gli odori verso l'alto. I due motori quindi creano un tubo invisibile che spinge i fumi verso l'esterno.

Per poter avere la cappa Glow Plus di Faber dobbiamo pazientare fino a fine anno, quando l'elemento d'arredo verrà messo in commercio dalla ditta made in Italy.