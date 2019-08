Fai da te e bricolage, tutte le attività che migliorano l’umore

Per molti dedicarsi ai lavori manuali è un hobby, che distrae, riempie le giornate e regala un pizzico di felicità. La vita sedentaria ci obbliga a stare seduti ad una scrivania concentrati sul lavoro.

Per questo riuscire a ritagliarsi del tempo per sé stessi diventa molto importante. Dare libero spazio alla fantasia, alla creatività o vedere i frutti di quello che si è fatto regala felicità e allevia lo stress accumulato.

Quando ci dedichiamo all’orto, quando realizziamo dei lavoretti a mano, la nostra mente anche se concentrata, è libera di fare quello che vuole senza condizionamenti.

Vediamo quali lavori fare direttamente a casa, in compagnia dei più piccoli e passare qualche ora spensierata con loro.

Coltivare le piante

Che siano piante d’appartamento, un piccolo orto sul balcone o le gustose piante aromatiche, queste riescono a trasmettere al cervello un senso di allegria. Gli odori e i profumi che si sprigionano dai fiori, dalle erbette e dalla stessa terra, sono l’antistress naturale per eccellenza. La possibilità di vedere concretamente i risultati di tanto sforzo, poi è una sensazione impagabile.

Creare abiti e gioielli

Le mamme sanno perfettamente l’importanza di dedicare del tempo alle piccole, con il lavoro e la vita frenetica, diventa quasi impossibile. L’estate e le ferie sono il momento ideale per fermarsi e realizzare tante piccole creazioni in compagnia delle bimbe.

Abiti e gioielli sono la passione di ogni donna, allora perchè non realizzarli insieme? Se non siete esperte di cucito, potete iniziare da vestiti semplici o rinnovare il guardaroba della bambola preferita da vostra figlia. Anche se il risultato non sarà dei migliori avrete condiviso del tempo divertente in compagnia.

Realizzare gioielli è più facile e regala molte soddisfazioni. Pietre, acciai, perline, i materiali a disposizione sono tanti, non resta che dare libero sfogo alla fantasia o seguire i tutorial giusti.

Riciclo creativo

Il tema dell’ambiente ti sta particolarmente a cuore? Alla puoi contribuire riutilizzando oggetti che non usi più e regalandogli una nuova vita. Una sedia rotta può diventare un pratico comodino, un vecchio elenco telefonico un comodo portapenne o i vecchi barattoli in alluminio divertenti robot con cui giocare con il piccolo.

Le idee sono tante, pronti a rilassarvi e a divertirvi in compagnia di tutta la famiglia?