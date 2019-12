Braun presenta il nuovo ferro da stiro Carestyle 5 per avere abiti perfetti durante le feste

Natale è l'occasione per riunirsi con amici e parenti organizzando cene o feste a tema. Per coloro che vogliono sfoggiare un look a tema ed essere sempre alla moda, la scelta dell'abito è importante. Se poi, si vuole avere un risultato impeccabile, il ferro da stiro diventa la vostra ancora di salvataggio. Con CareStyle 5 di Braun diventa tutto più semplice.

Disponibile nei colori bianco e nero, è efficace, comodo, pratico e sicuro grazie all’impugnatura ergonomica e la pratica maniglia per l’estrazione del capiente serbatoio dell’acqua.

Con il nuovo sistema FastClean, il processo di pulizia è più semplice, mentre un led si accende quando è il momento di procedere con la decalcificazione.

Con la piastra FreeGlide 3D è possibile scivolare fluidamente su ogni capo in tutte le direzioni e non teme nessun ostacolo, mentre l’evoluzione della piastra rivestita in Eloxal Plus risulta fino a due volte più resistente dell’acciaio inox e dei modelli precedenti e previene le macchie impedendo il gocciolamento durante la stiratura grazie alla funzione Anti drop.

CareStyle 5 è anche ecologico grazie all’Eco Mode in grado di ridurre il consumo di energia elettrica del 30% quando non serve avere molto vapore, inoltre l’autospegnimento si attiva dopo 10 minuti di inutilizzo per la completa sicurezza, mentre l’Easy iCare Mode protegge i capi con una temperatura adatta per tutti i tipi di tessuto.

Perfetto per avere capi impeccabile CareStyle 5 è il regalo ideale da mettere sotto l'albero per chi non rinuncia ad avere capi privi di pieghe in ogni occasione.