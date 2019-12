Rowenta Ixeo Power: stiratura perfetta in un attimo con la soluzione all-in-one

Avere il guardaroba in ordine è fondamentale per tutti, ma non sempre si ha a disposizione il tempo necessario. Inoltre, con i bambini è importante igienizzare l’ambiente, i divani e i letti.

Per fare tutto senza stress Rowenta lancia Ixeo Power, una soluzione innovativa All-in-One che grazie alla sua estrema potenza, versatilità e praticità, rende più veloce stirare gli abiti in pochi minuti.

Ixeo Power può essere utilizzato in 3 posizioni: inclinato, per garantire maggiore comfort, verticale, per gli ultimi ritocchi prima di uscire di casa, orizzontale, quando dovete stirare tutto il bucato della famiglia.

L'elettrodomestico può essere anche utilizzato per igienizzare, eliminando fino al 99,9% dei batteri grazie all’estrema potenza del vapore, rinfrescare e rimuovere gli odori sui tessuti. Grazie alla caldaia estraibile potete utilizzata su tutti i tipi di tessuto, come lenzuola, tende e divani.

Ixeo Power è in grado di combinare potenza e protezione senza il rischio di rovinare i capi più sensibili e delicati. L’innovativa caldaia ad alta pressione garantisce risultati perfetti grazie al vapore fino a 5,8 bar, a un’erogazione continua fino a 90g/minuto e getto estremamente potente fino a 200g/minuto.

Maneggevole e comodo si riscalda in soli 70 secondi, mentre il serbatoio dell'acqua removibile assicura lunghe sessioni di stiro. Dotato di ruote per il trasporto, una volta terminato l'utilizzo può essere conservato facilmente e occupa poco spazio.

Dotato di due accessori: una spazzola con setole, pensata per i tessuti più spessi e il gancio appendiabiti, per dare gli ultimi tocchi ad una camicia o ad una giacca prima di uscire, Ixeo Power della Rowenta è il regalo perfetto da fare alla mamma a Natale.