Festa della donna, idee regalo economiche

La Festa della donna si avvicina ed è tempo di iniziare a selezionare alcune idee regalo per le donne speciali della tua vita. Mamme, fidanzate, sorelle, nonne, amiche. Ci sono donne che meritano di ricevere un simbolo speciale l'8 marzo. Se sei a corto di idee e, soprattutto, se non vuoi spendere una fortuna, ecco 5 spunti per sorprendere chi vuoi nel giorno della Festa della donna.

Una t-shirt simpatica per la Festa della donna

Con circa 15 euro, online, puoi trovare delle t-shirt casual e simpatiche da regalare per la Festa della donna. Puoi optare per la maglia con 'S' di Superman e scritta 'Supermamma' (come quella della t-shirteria). Se la donna in questione è in dolce attesa, puoi pensare ad una t-shirt con immagine di bimbo che spunta sul pancione (come la Babloo T-shirt premaman). Se il regalo è per una nonna, puoi davvero sorprenderla con magliette originali con scritta 'Se Nonna non può sistemarlo nessuno può farlo (scoprila su Amazon a 14,97 euro) oppure con scritta 'Super nonna' (scoprila su Amazon a 14,94 euro).

Un oggetto prezioso per la Festa della donna

Perché non optare per un accessorio prezioso, un bijoux speciale o un oggetto per la casa che esprima tutto il tuo affetto e la tua stima per quella donna speciale? Con poco più di 8 euro puoi regalare una rosa 24k placcata oro rosa con confezione regalo. Un pensiero bello ed elegante (scoprilo qui). Oppure optare per un ciondolo: un cuore che esprima l'amore di una mamma al proprio bambino, se il pensiero è per la tua mamma (scopri su Amazon il ciondolo 'L'amore della madre' a 29,99 euro). Se, invece, devi incartare un dono speciale alla partner, un luminoso charm di cristalli Swarovski le piacerà senz'altro (scopri su Amazon il luminosissimo ciondolo Alex Perri a 22,90 euro). Puoi sbizzarrirti anche con bracciali eleganti, come quelli della linea 'A te' (scoprili qui). Oppure scegliere tra i tantissimi anelli economici in vendita online.

La mimosa per la Festa della donna

Un grande classico per la Festa della donna è la mimosa. Quella vera, però, appassisce presto e infastidisce molte donne (soprattutto chi soffre di allergia), per questo si può optare per una mimosa simbolica, un gesto affettuoso e non troppo dispendioso per dire un 'ti voglio bene' o un 'ti amo' l'8 marzo. Tra rametti finti, confezioni con cioccolatini, tazze e cuscini personalizzabili, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

