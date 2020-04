Festa della Mamma: le migliori idee regalo dal mondo della tecnologia

Mancano solo pochi giorni alla Festa della Mamma (10 maggio). E’ quindi venuto il momento di scegliere il regalo più adatto al nostro genitore.

Abbiamo, quindi, selezionato diversi prodotti provenienti dal mondo della tecnologia, utili e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Dispositivi di vario genere, da un completo ed economico lettore di libri digitali ad uno smartphone di ultima generazione.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 9S

Iniziamo la nostra rassegna con lo Xiaomi Redmi Note 9S, un raffinato smartphone dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Un cellulare elegante e dalle buone prestazioni, dotato di ben 4 fotocamere posteriori con sensore principale da 48 MP. Ricordiamo, inoltre, l’ampio display da 6,67 pollici, la batteria da 5.020 mAh e le tre colorazioni disponibili.

Scopri di più su Amazon a 195 euro

Lettore ebook Amazon Kindle

Un lettore di ebook è un’ottima idea regalo per la festa della mamma. Tra i numerosi modelli sul mercato vi suggeriamo il Kindle di Amazon; un modello low cost con schermo da 6 pollici. Un ebook reader dalla lunghissima autonomia, con luce integrata ed in grado di accedere ad un vastissimo catalogo con testi di ogni genere.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 79 euro

Smart Speaker Amazon Echo Plus

Nella nostra rassegna non potevamo non inserire l’Amazon Echo Plus. Un accessorio davvero utile con integrato l’assistente vocale Alexa. Uno smart speaker dalle numerose funzionalità, dalle ricette di cucina alle ultime news.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 149 euro

Smartband Xiaomi Mi Band 4

La Xiaomi Mi Band 4 è la scelta giusta se siete alla ricerca di un regalo low cost; si tratta di uno dei più noti fitness tracker sul mercato con un’autonomia che arriva a 20 giorni e con un piccolo display Amoled a colori da 0,95 pollici. Un wearable che integra la rilevazione della frequenza cardiaca, il conteggio di passi, calorie e distanza percorsa. Non mancano, inoltre, le notifiche provenienti dallo smartphone e la resistenza all’acqua. Un wearable, infine, facilmente personalizzabile grazie ai moltissimi cinturini disponibili sul mercato.

Scopri di più su Amazon a 31 euro

Smartwatch ibrido Fossil

Tra le idee regalo per la Festa della Mamma troviamo anche uno smartwatch ibrido di Fossil. Un modello dal look classico, ma dotato di sensori in grado di monitorare l'attività fisica dell'utente (passi, distanza percorsa e calorie bruciate). E' inoltre, possibile ricevere le notifiche di SMS, chiamate, messaggi social ed e-mail direttamente al polso. Ricordiamo, infine, la lunghissima autonomia e le due colorazioni disponibili.

Scopri di più su Amazon a 115 euro

Tablet Teclast M16

La nostra rassegna include anche il Teclast M16; un tablet Android dal costo contenuto con processore Mediatek Helio X27, dotato di dieci core fino a 2,6 GHz. SoC affiancato da 4 GB di Ram e 128 GB di memoria, espandibile tramite MicroSD. Non dimentichiamo lo schermo IPS da 11,6 pollici Full Hd e la completa connettività con WiFi e 4G. Tablet che può essere affiancato da una pratica tastiera-cover opzionale.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 239 euro

Auricolari Bluetooth Anker Soundcore Liberty 2 Pro

Concludiamo la nostra rassegna con gli auricolari completamente senza fili Anker Soundcore Liberty 2 Pro. Una coppia di avanzate cuffie dotate di tecnologia Bluetooth in versione 5.0, codec aptX e AAC e custodia di ricarica con batteria integrata. Un prodotto con autonomia di 32 ore, equalizzazione personalizzata e ricarica anche wireless.

Scopri di più su Amazon a 149 euro