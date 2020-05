Festa della Mamma: sette regali tecnologici a meno di 50 euro

Volete comprare un regalo tecnologico per la Festa della Mamma, ma avete solo un piccolo budget? Ecco allora sette idee regalo dal mondo dell’hi-tech acquistabili a meno di 50 euro.

Regali utili e low cost come uno speaker intelligente, una versatile smart band dal look curato ed un altoparlante con una potenza di 40 watt.

1. Smart Speaker Amazon Echo Dot

Gli smart speaker sono una categoria di prodotti sempre più apprezzata dal mercato. Vi suggeriamo, quindi, per la Festa della Mamma l’Amazon Echo Dot: si tratta del modello entry level della gamma di altoparlanti intelligenti dotati dell’avanzato assistente vocale Alexa. Un prodotto decisamente versatile, dalle ridotte dimensioni e disponibile in 4 diverse colorazioni.

Scopri di più su Amazon a 34 euro

2. Xiaomi Mi Smart Band 4

Proseguiamo con la Xiaomi Mi Smart Band 4, una smartband dotata di display AMOLED da 0,95 pollici con risoluzione 120x240 pixel e 16.000 colori. Per quanto riguarda le funzioni legate al mondo del fitness, troviamo il monitoraggio di passi, sonno, attività sportive, battito cardiaco e calorie bruciate. Ricordiamo, inoltre, il Bluetooth 5.0 e la batteria da 135 mAh che, secondo le dichiarazioni di Xiaomi, dovrebbe garantire fino a 20 giorni di autonomia. Tra le altre caratteristiche tecniche della Mi Band 4 citiamo i cinturini intercambiabili e l'impermeabilità fino a 50 metri di profondità.

Scopri di più su Amazon a 29 euro

3. Altoparlante Bluetooth Tronsmart Element Mega

Tra le idee regalo low cost per la Festa della Mamma segnaliamo anche l'altoparlante Bluetooth Tronsmart Element Mega. Un completo speaker senza fili, alimentato a batteria, dotato di NFC e slot per Micro SD. Un prodotto dal design elegante, realizzato con una scocca in plastica e caratterizzato da una griglia in metallo, con una potenza di 40 Watt.

Scopri di più su Amazon 49 euro

4. Cuffie completamente senza fili Hoscam

Nella nostra rassegna anche le cuffie total wireless di Hoscam dotate di Bluetooth nella più recente versione 5. Cuffie accompagnate da una custodia di ricarica con batteria integrata da 380 mAh in grado di garantire fino a 15 ore di autonomia. Auricolari leggeri, con un peso di 4,6 grammi che si attivano automaticamente appena tolti dalla custodia.

Scopri di più su Amazon a 29 euro

5. Sensore intelligente Xiaomi Mi Flora Smart per piante

Se la vostra mamma è appassionata di giardinaggio, ecco allora il sensore intelligente Xiaomi Mi Flora Smart per piante. Un dispositivo in grado di monitorare la salute della piante attraverso il monitoraggio di vari parametri come i nutrienti del suolo, umidità, temperatura ed illuminazione. Sensore in grado, inoltre, di collegarsi allo smartphone tramite Bluetooth.

Scopri di più su Amazon 36 euro

6. Supporto cellulare per auto Aukey

Da Aukey un supporto auto di tipo magnetico compatibile con tutti i modelli di smartphone. Un accessorio dotato di quattro magneti, compatto e leggero, da agganciare alle alette delle bocchette di ventilazione del cruscotto. Ricordiamo, infine, le piastre metalliche rotonde e rettangolari che possono essere inserite facilmente tra la custodia ed il telefono o attaccate direttamente al retro dello smartphone.

Scopri di più su Amazon a 7 euro

7. Pen drive Toshiba da 128 GB

La nostra rassegna si conclude con la pen drive da 128 GB realizzata da Toshiba. Una pennetta USB dalla buona qualità costruttiva, disponibile in bianco o blu.

Scopri di più su Amazon 24 euro