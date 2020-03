Festa del papà: 12 idee regalo sorprendentemente poco costose

La Festa del Papà è sempre più vicina, tanto che è arrivato il momento di pensare ai regali e all'organizzazione di questa giornata speciale. Che sia uno sportivo, un amante della tecnologia o del buon vino, abbiamo stilato una lista di 12 idee regalo sorprendentemente poco costose, così da aiutarti a scegliere il regalo perfetto per il tuo papà!

Comode, belle e di buona qualità, queste pantofole hanno la suola in gomma e sono realizzate in 100% poliestere (è consigliata almeno una taglia in più). La scelta ideale per un super papà!

Scoprile in vendita su Amazon.it a 15,99€

Un'idea regalo perfetta per papà curati e che tengono al loro aspetto, il regola barba di Philips è un prodotto che si caratterizza per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. La tecnologia OneBlade consente di radere, regolare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza, mentre il sistema Wet&Dry rende questo regola barba utilizzabile sia su pelle asciutta che bagnata, con o senza schiuma, anche sotto la doccia. Efficace sulla barba e delicato sulla pelle, è dotato di due lame OneBlade, un manico ricaricabile (batteria NiMH), un cappuccio di conservazione e tre pettini regola barba ad aggancio (1.3 e 5 mm).

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 29,99€

Per gli appassionati dei grandi classici e dei giochi di strategia, il regalo ideale è indubbiamente il set "Scacchi e Dama Deluxe": la confezione contiene una plancia in legno (30X30cm) dotata di magnete che si chiude a mo di valigetta, 32 pedine degli scacchi in legno, 24 pedine da dama in legno e 1 regolamento.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 29,89€

Perfetto per gli amanti del luppolo, questo boccale è realizzato a mano da mastri artigiani/e di Sheffield, in Inghilterra. Questo boccale in vetro Tankard da 1 pinta (altezza 6,5") è caratterizzato da un distintivo in peltro con sigillo in ceralacca, ed è personalizzabile con l'iniziale del nome da te scelto. Inoltre, il boccale viene inviato in un'elegante borsa di velluto e confezione regalo completa dell'iconico logo English Pewter Company.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 27,87€

Per papà super speciali ecco un bracciale con cordino nero intrecciato e regolabile e una targhetta in acciaio (dimensioni 4x0.8cm) con inciso "Super Dad"; il bracciale, inoltre, è riposto all'interno di un sacchettino di lino e cotone bianco, anch'esso con la stampa "Super Dad".

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 19,90€

Un regalo a colpo sicuro: il destinatario, infatti, potrà utilizzare il Buono Regalo per l'acquisto dei prodotti che più desidera. Inoltre, puoi personalizzare il tuo Buono Regalo Amazon a seconda dell'occasione o delle passioni del destinatario e puoi scegliere tra un buono da 20€, 25€, 30€, 40€, 50€ o decidere tu l'importo. I Buoni Regalo hanno una validità di dieci anni a partire dalla data di emissione.

Scoprilo su Amazon.it

Un'idea regalo perfetto per i papà attenti allo stile e alla moda, l'orologio marcato Burei si caratterizza per lo stile moderno, ultra sottile e leggero. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile mentre il cinturino è in metallo, è impermeabile fino a 30 m ed è dotato di un vetro minerale robusto e resistente ai graffi; inoltre, quest'orologio è analogico, dotato di movimento al quarzo e di un display con data e calendario, facile da leggere e da impostare. Infine, il cinturino è comodo e regolabile ed è disponibile in 22 colori diversi.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 20,79€

Il leggendario Blended Scotch Whisky di Johnnie Walker Black Label è un whisky pieno, complesso e molto equilibrato, dal sapore intenso dei frutti neri, della vaniglia dolce, scorza d’arancia e aromi di spezie e uvetta e dell'inconfondibile torbatura. Johnnie Walker Black Label è un’icona di eccellenza nell’arte della miscelazione e il suo è un whisky perfettamente equilibrato che può essere gustato puro, con ghiaccio, con acqua naturale o gasata, o come long drink accompagnato dal Ginger Ale.

Scopri la bottiglia da 700ml in vendita su Amazon.it a 20,00€

Il regalo perfetto per il papà da parte di una figlia: questo portachiavi è realizzato in acciaio inox esi caratterizza per la presenza di due ciondoli, il più grande dei quali (35 mm) è decorato dalla dolcissima incisione "I'll always be your little girl, you'll always be my hero”(sarò per sempre la tua bambina, sarai sempre il mio eroe). L'incisione è fatta a mano e il portachiavi è impreziosito da un ciondolo più piccolo (15 mm) con la scritta "Dad".

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 13,34€

Un grande classico del gioco da tavolo in un'edizione speciale, perfetto come idea regalo per la festa del papà e anche un po' per tutta la famiglia; capace di far divertire adulti e bambini, questa versione del Mercante in Fiera si arricchisce di fiches in plastica, un tabellone e una nuova variante di gioco tutta da scoprire!

Con le 40 carte illustrate con immagini dai colori brillanti, questo è indubbiamente un gioco perfetto per passare del tempo insieme e divertirsi con tutta la famiglia. Età consigliata: dagli 8 ai 99 anni.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 20,98€

Questo è il set ideale da regalare ad un neo o futuro papà: il set, infatti, si compone di una maglietta da uomo con la scritta "Player 1" e di un body per neonato/a con la scritta "Player 2". Entrambi i capi sono realizzati in 100% cotone e la scritta, dall'effetto morbido, è stampata direttamente sul tessuto, di ottima qualità e resistente ai lavaggi. Di ottima fattura, questo set è disponibile in tutte le taglie e in tre colori diversi (nero, bianco e giallo).

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 28,00€

Il taccuino di Homestec è il regalo perfetto per papà tecnologici e artistici. Infatti, questo è uno smart notebook, in cui la "carta" è una superficie rivestita in plastica su cui si scrive uniformemente e che può essere facilmente cancellata. Dotato di 50 fogli (formato A5, 5.8''x8.3''), ovvero 100 pagine di cui 50 con punti e 50 con righe, ogni pagina può essere riutilizzata fino a 500 volte e con il taccuino è compresa una penna cancellabile. L'inchiostro si asciuga in 15 secondi e può essere cancellato o con la "gommina" presente sulla punta della penna o con un panno umido o con il calore dell'asciugacapelli. Inoltre, tramite l'applicazione "CamScanner" (compatibile con IOS e il sistema Android) potrai trasferire le tue note su qualunque dispositivo dotato di piattaforma Cloud, come ad esempio Google Drive, Evernote e Drop Box; questa applicazione è dotata di numerose funzioni molto utili, tra cui la possibilità di convertire l'immagine in testo.

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 17,99€