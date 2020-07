Acqua sempre pulita con il sistema di filtraggio portatile

Trekking o lunghe passeggiate in montagna sono un modo per rimanere in forma. L’estate è la stagione ideale per concedersi una vacanza in campeggio, ma con le temperature alte avere l’acqua a portata di mano è la prima cosa a cui pensare.

Avere con sé borracce o una scorta d’acqua può essere pratico ma anche stancante, quindi per bere acqua sicura direttamente dal fiume o dal ruscello, non potete fare a meno del sistema di filtraggio portatile.

Il sistema elimina fino al 99% di batteri e microplastica dall’acqua filtrano fino a 375 000 litri.

La tecnologia basata su filtri in microfibra all’interno di tubi cattura i germi e li imprigiona nelle pareti esterne del tubo. Basta attaccarlo al sacchetto comprimibile, ma anche alle bottiglie standard d’acqua o si può usare la cannuccia per bere direttamente dalla fonte d'acqua.

Facile da pulire può essere lavato per farlo durare di più grazie alla siringa in dotazione all’interno della cofezione.

Una volta terminato di utilizzarlo può essere conservato direttamente nello zaino con un ingombro minimo perché bagnato pesa solo 65 grammi.

Disponibile in diversi colori è un modo per avere acqua pulita e sana, senza tralasciare il design.

Non dovete fare altro che portare con voi il filtro e trascorrere una vacanza piacevole in montagna.