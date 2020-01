Il filtro doccia per pelle morbida e capelli setosi

L'acqua serve a dissetarci e a lavarci. Mentre filtrare quella che ingeriamo è ormai un'abitudine, meno diffuso è filtrare l'acqua della doccia. Per eliminare residui di calcare e avere così una pelle morbida e capelli a prova di parrucchiere, possiamo addolcire l'acqua con un filtro per la doccia.

Oltre ad essere sicuro per la nostra salute, perchè evitiamo il pericolo di ingerire casualmente le sostanze per disinfettare le acque municipali, ha dei risvolti positivi sul nostro aspetto.

Il filtro anticalcare formato da 15 stadi di filtraggio rende la pelle più morbida, le unghie più forti e i capelli più lucidi. Sicuro per i bambini, è ideale anche per i nostri amici a quattro zampe perchè il modello in Vitamina C tiene a bada eczema, pelle secca e forfora.

Grazie al filtro l'acqua purificata attiva le cellule, aumenta il contenuto di ossigeno nel sangue, rimuove odori sgradevoli e impurità. Inoltre, allevia rapidamente la fatica, rallenta l'invecchiamento e rende la pelle liscia.

Il modello universale è facile da installare e può essere posizionato sia su docce a parete che su quelle portatili per avere una pelle perfetta in ogni occasione.