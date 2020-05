Fino a quando: arriva il nuovo libro di Linus

Linus torna in libreria con un nuovo libro. Dopo “Linus chiama Italia”, “Parli sempre di corsa” e “E qualcosa rimane” è in arrivo la sua ultima fatica “Fino a quando”. Un volume quasi autobiografico del deejay e direttore artistico di Radio Deejay.

Nel romanzo Linus ipotizza il suo ultimo giorno alla radio. In queste pagine il passato e il presente si intrecciano per raccontare una storia di successo che lega le ambizioni di un ragazzo della provincia milanese a quella della radio più influente d'Italia.

Nel giorno della svolta, quello dell'addio alla quotidianità scandita dalle dirette, Linus ripercorre sessant'anni di vita vissuta quasi sempre con un microfono a pochi centimetri dalla bocca. Il disinteresse per la scuola, l'amore per le ragazze e quello totalizzante per la musica.

Dalle prime esperienze nelle radio improvvisate fino alla direzione innovativa che ha trasformato Deejay nel riferimento assoluto di oggi.