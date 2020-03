I fiori e le piante da regalare per la Festa della donna

La pianta simbolo della festa della donna è la mimosa. I suoi fiori gialli e delicati regalano un tocco di colore ed eleganza all’ambiente.

Se volete fare contenta la donna della vostra vita, che sia la mamma, la fidanzata o la sorella, i fiori sono sempre la scelta più indicata. Ogni pianta ha un significato differente e preciso. Vediamo quali regalare ad ogni donna.

Il fiore che simboleggia la femminilità per eccellenza, è il regalo perfetto per le mamme o le donne che stanno per diventare mamme. I petali delicati, dall’inconfondibile colore rosa non solo riempiono la casa di allegria, ma regalano un tocco di eleganza e raffinatezza. La pianta di origine orientale, rappresenta l’amore più puro, quello tipico delle mamme, inoltre è perfetto per chi deve affrontare un periodo importante perchè è il simbolo della fortuna. La pianta ideale per l’esterno e per l’interno, riempirà la casa di allegria.

Perfetto come regalo per la fidanzata, la camelia è una pianta elegante che nella cultura orientale è il simbolo della devozione tra gli innamorati. Il fiore inizialmente utilizzato per preparare il tè, grazie a Coco Chanel è diventato il simbolo della raffinatezza e dello stile. La pianta è un arbusto sempreverde originario dell’Asia, ha un fogliame di colore verde scuro, brillante di forma ovale, i fiori sbocciano in primavera. Ideale da posizionare sul balcone, in zone di mezz’ombra perchè non tollera i raggi diretti del sole.

Simbolo dell’estate e del sole, il girasole è la pianta per eccellenza della stagione più calda. Se la donna a cui volete donarli è appassionata di giardinaggio, perchè non regalare il kit completo per la semina? Il set completo ha al suo interno tutto ciò di cui si ha bisogno per coltivare la pianta: cesoie da giardino, 5 vasetti di torba in crescita, 5 marcatori vegetali e 5 tappi per coltivazione di torba. Il fiore che con la sua solarità simboleggia vittoria e successo, di sicuro farà contenta vostra madre o vostra sorella.

Delicate ed essenziali, le margherite sono una pianta semplice ma di sicuro effetto. Perfette come regalo per la dolce metà, sono il simbolo dell’amore fedele. Solari e pure, incarnano purezza quindi sono ideali anche come dono alla mamma o alla sorella. Colorate o bianche sono un fiore semplice in grado di donare eleganza ad ogni ambiente. Il set di 10 piantine dai fiori gialli, arriva fino a 15/20 cm perfette per dare colore al balcone o ad un angolo della casa.

Elegante e delicata, l’orchidea è tra i fiori più amati dalle donne. Mentre in oriente simboleggia la perfezione e la purezza, in occidente è il simbolo dell’amore. Grazie a colori e varietà differenti, va bene in ogni occasione, per un anniversario quando è rosa o bianca, per complimentarsi per un traguardo raggiunto quando i fiori sono scuri. La pianta dalla struttura delicata, è completata da un vaso in ceramica, decorato con deliziosi cuori rossi, per rendere speciale la festa della donna.

Tra i primi a sbocciare in primavera, i tulipani annunciano l’arrivo della bella stagione anche attraverso i petali colorati che regalano un tocco d’allegria all’ambiente. Il mazzo di fiori composto da 20 tulipani verrà consegnato direttamente a casa per rendere l’8 marzo indimenticabile. Non vi resta che scegliere il colore preferito, il bianco se volete farvi perdonare qualcosa, il rosso, per dichiarare il vostro amore o tinte più tenui per dimostrare tutto il vostro affetto alla persona amata.

