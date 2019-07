Foreo Issa: lo spazzolino elettrico per una perfetta igiene orale

Prendersi cura della propria igiene orale è importante soprattutto quando siamo fuori casa o in viaggio. Per avere un sorriso luminoso la scelta dello spazzolino è importante. Foreo Issa è il modello ideale che unisce tecnologia e design.

Lo spazzolino combina la tecnologia a pulsazioni soniche con una testina ibrida efficace contro la placca e delicata sulle gengive. Leggero e impermeabile, la struttura in silicone è facile da trasportare in ufficio o in viaggio.

Le linee essenziali e minimal del modello sono disponibili in 5 diversi colori. Le morbide setole in silicone antibatterico incanalano fino al 9000 impulsi ad alta intensità al minuto per una pulizia efficace, massaggiando le gengive e rendendole più sane e più forti, contrastando la formazione di batteri.

Facile da avere sempre con sè, è leggero, bastano le batterie giuste e avremo fino a 800 utilizzi.