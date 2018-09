Quando la bellezza diventa tecnologica: Foreo Ufo

La vostra pelle dopo aver provato Foreo Ufo non sarà più la stessa! Di cosa si tratta? Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel campo della skincare e soprattutto per quanto riguarda le maschere viso.

Sempre più donne si son avvicinate alla skincare coreana ed alle maschere in tessuto, ma per farle ci vuole tempo e pazienza... e non sempre si hanno nella vita frenetica di tutti i giorni. Ecco quindi che arriva in nostro aiuto Ufo!

Si tratta di un dispositivo super tecnologico che si attiva scaricando un'applicazione e tramite il nostro smartphone. Si applica la maschera in tessuto direttamente sul dispositivo che va poi passato sul viso con movimenti rotatori. In soli 90 secondi avrete realizzato la vostra maschera coreana (ce ne sono davvero molte e con effetti diversi, per scoprirle clicca qui).

Ma Ufo non è solo questo! Oltre a realizzare una maschera viso questo dispositivo realizza un vero e proprio trattamento di bellezza grazie a pulsazioni T-sonic, led colorati e termoterapia che vanno ad agire direttamente sulla nostra pelle.

Per scoprire di più su Foreo Ufo andate su Amazon!

Gallery