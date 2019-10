Electrolux presenta il forno che si controlla con lo smartphone

Il tempo libero è sempre meno e se amiamo organizzare cene in compagnia di amici e parenti, diventa sempre più difficile ritagliarsi una giornata libera da dedicare interamente alla cucina. I forni Electrolux permettono di sfruttarlo al meglio, basta programmare e avviare il forno con un click sullo smartphone o tenere d’occhio il tempo di cottura inviando un comando vocale, mentre ci concediamo un piccolo momento di relax.

La videocamera integrata CookView montata sul forno SteamPro trasmette in tempo reale le immagini su qualsiasi smartphone e ci avvisa quando il nostro dolce o lo sformato sono pronti per essere messi in tavola.

Se si è alla ricerca di nuove idee per stupire i commensali, grazie al ricettario VarioGuide, con circa 260 ricette preimpostate, è possibile avere sempre nuovi spunti. Basta seguire le indicazioni sugli ingredienti e i passaggi da eseguire e in pochi minuti si avrà un piatto unico.

Per chi ama cucinare e preparare cene con diverse pietanza, i forni Electrolux più grandi dei comuni modelli, sono dotati del sistema di ventilazione UltraFanPlus, che permette di cuocere contemporaneamente fino a tre livelli, senza mescolare sapori e odori.

Molti sono costretti a seguire un regime alimentare particolare, la nuova applicazione Platform Connected Food di Innit, consente di personalizzare ogni ricetta del proprio pasto e rimanere sempre in forma

Per chi vuole preparare una cena speciale ai propri cari, ma non vuole rinunciare a trascorrere del tempo in loro compagnia, l’assistente personale Connected Cooking avvia la cottura, imposta e regola il programma migliore per ogni cibo, tramite connessione da remoto o comando vocale grazie a Google Assistant.

Inoltre, l’interfaccia Touch Control, consente di selezionare la pietanza da cuocere e il tipo di cottura che si desidera esaltando gusto e sapore di ogni ingrediente. La termosonda integrata FoodProbe, invece, misura con assoluta precisione la temperatura e una volta ultimata la cottura emette un segnale acustico.

Electrolux abbina la migliore tecnologia ad un design elegante con una finitura opaca, perfetta per dare un tocco in più alle cucine più moderne e ricercate.