Panasonic presenta un nuovo forno a microonde pensato per l’alimentazione della famiglia

Il cibo e la cucina da sempre uniscono le famiglie e creano piacevoli momenti conviviali. Panasonic lo sa bene tanto da aver deciso di fare della condivisione del cibo il suoi principio portante insieme all’alimentazione sana e alla tecnologia d’avanguardia.

Il nuovo forno a microonde realizzato dal colosso giapponese racchiude in sé tutte queste caratteristiche. Il modello Inverter della nuova serie GT è caratterizzato da un innovativo sensore Genius.

Grazie a questa nuova funzione in un attimo possiamo calcolare il livello di umidità del cibo, per raggiungere risultati ottimali e gestire le tempistiche di cottura o scongelamento in pochi semplici gesti. Con questa funzione basta inserire i piatti nel microonde e l’apparecchio pensa al resto, senza essere costretti ad impostare il peso e a monitorare la cottura.

Il modello GT caratterizzato da un design semplice e lineare, è perfetto in ogni cucina. La moderna porta a specchio con finitura soft touch, disponibile sia in bianco che in nero, è perfetta in ambienti dallo stile moderno o classico.

Il pannello touch permette di impostare fino a 24 programmi automatici, sia per scaldare bevande che per cucinare pesce o carni. La vera innovazione è racchiusa nel programma Junior Menu, studiato per cucinare gustose e sane ricette per i più piccoli, come omogenizzati o pappe.

Con l’esclusiva tecnologia Inverter avremo la potenza sempre sotto controllo per una cottura lenta e uniforme, in grado di mantenere inalterate le sostanze nutritive nei cibi. Perfetto per assicurare un’alimentazione sana ed equilibrata ai più piccoli.

Accanto al modello GT, Panasonic ha realizzato un nuovo modello NNJ19K, dotato di funzione grill. Oltre a poter cucinare la carne e conservare tutte le sue proprietà, il microonde è caratterizzato da un design irresistibile. Il pannello in acciaio inossidabile è perfetto in qualsiasi cucina.

Cosa ne pensate dei nuovi forni a microonde della Panasonic? Pronti a cucinare deliziosi pranzetti? Non vi resta che attendere fino a maggio quando sarà messo in commercio e dare libero sfogo alla vostra fantasia