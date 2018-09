Con Whirpool il tuo forno sarà sempre pulito

Uno degli elettrodomestici più usati in cucina è il forno. Per iniziare con un pieno di energia la giornata, non c'è niente di meglio di una sana colazione con caffè, centrifughe e un ottimo dolce preparato in casa. Se si ama cucinare, impossibile rinunciare a cene in compagnia di amici e parenti. Arrosti e crostate immancabilmente sporcano il forno e mettono a rischio la nostra voglia di cucinare.

Grazie all'innovativa tecnologia studiata dalla Whirlpool il forno sporco non è più un problema. Con la funzione autopulente pirolitica, basta attivare un pulsante e avremo il forno brillante. il sistema si basa su un ciclo ad alta temperatura per rimuovere i resti di cibo che vengono via con una semplice passata di spugna.

I forni con tecnologia pirolitica della Whirlpool sono dei veri e propri alleati che permettono di cucinare liberamente tutto ciò che vogliamo e ci sollevano dal problema della pulizia, per avere più tempo per noi e per fare ciò che preferiamo.