LG: la nuova linea di frigoriferi combinati

Conservazione gli alimenti nel modo corretto è molto importante per il nostro benessere e per evitare gli sprechi. Per questo LG ha creato una nuova linea di frigoriferi combinati, caratterizzati da performance di alto livello, un design accattivante, senza rinunciare al risparmio energetico.

Il marchio coreano ha puntato tutto sulla freschezza e sulla conservazione dei cibi, sviluppando una nuova tecnologia. Con la LINEAR Cooling+ viene mantenuta costantemente una temperatura uniforme in tutte le aree del frigorifero, con una variazione massima di 0,5°C.

La tecnologia DOOR Cooling+, si concentra sul controllo della porta, in cui si ha una maggiore dispersione del freddo e temperature più alte. Grazie a una bocchetta di ventilazione posizionata in alto in prossimità della porta la temperatura rimane costante e il flusso di aria fredda permette di ristabilire velocemente la temperatura interna, favorendo una più duratura conservazione del cibo.

La griglia salva freschezza FRESHBalancer posizionata nella parte bassa del frigorifero, permette di personalizzare il livello di umidità, creando le condizioni ottimali per conservare sia frutta che verdura. Il ripiano dotato di tecnologia FRESHConverter, permette di scegliere la giusta temperatura a seconda che si voglia conservare carne o pesce o verdura.

Il design semplice ed essenziale è pensato per integrarsi in ogni arredo, l’eliminazione delle maniglie, direttamente integrate nella porta creano una maggiore continuità.

Lo stile minimal, non sacrifica gli spazi interni che sono stati ottimizzati al massimo per ottenere una sempre maggiore praticità di utilizzo.

Il ripiano porta bottiglie ideale per conservare fino a 5 bottiglie di vino, il ripiano pieghevole e ribaltabile in 2 step per fare più spazio ad alimenti di ogni dimensione, anche i più ingombranti, sono perfetti per famiglie numerose.

Nonostante l'alto livello tecnologico, la nuova linea di frigoriferi LG, ha costi e consumi molto bassi, arrivando fino alla classe A+++. Grazie all’App SmartThinQ di LG, è possibile modificare le impostazioni del frigorifero, come la temperatura, anche da remoto, contribuendo così ad una casa sempre più connessa e sostenibile.