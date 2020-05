Frigorifero quattro porte Beko: assicura la giusta scorta di cibo

Se non amate trascorrere il vostro tempo libero al supermercato e volete seguire un regime alimentare sano, il frigorifero quattro porte della Beko vi permette di avere tutto quello che volete a disposizione, senza alcuno spreco.



Grazie alla grande capienza e alla tecnologia Active Fresh Blue Light gli ingredienti conservano freschezza e proprietà nutritive fino a 30 giorni.

Dotato del sistema di raffreddamento Total No-Frost, NeoFrost Dual Cooling ogni alimento verrà conservato all’interno mantenendo intatte le sue proprietà.

Per chi è stufo di vedere frutta e verdura appassire velocemente la tecnologia EverFresh+ attraverso un sistema di flussi d’aria e controllo avanzato dell’umidità, mantenuta al 90%, mantiene il cibo fresco e croccante!

L'illuminazione degli interni a LED è pensata per vedere anche negli angoli e in fondo ai ripiani, mentre l’Active Fresh Blue Light favorisce la fotosintesi di frutta e verdura grazie ad una speciale luce blu proiettata all’interno del cassetto, ideale per preservare i livelli di vitamina C, il sapore naturale e i nutrienti.

Con IonGuard, il sistema che rilascia ioni negativi, è possibile cancellare e purificare continuamente l’aria all’interno del frigorifero evitando così la prolificazione di batteri e particelle.

Dotato di un pratico Display Touch sulla porta, il frigorifero è pensato per visualizzare ed impostare le temperature del vano cibi freschi e congelatore senza aprire lo sportello, vi permetterà anche di risparmiare in bolletta perché appartiene alla classe energetica A++.