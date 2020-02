Frullatore Electrolux il regalo di San Valentino per chi ha uno stile di vita sano

San Valentino è ormai alle porte, se siete alla ricerca di un regalo che stupisca il vostro lui o la vostra lei attento ad uno stile di vita sano, ma gustoso, un'idea è il frullatore della Electrolux.

Il frullatore con funzione Power Tilt permette di accentuare e ottimizzare l'effetto vortice grazie all'inclinazione del corpo lame di 10 gradi rispetto alla base e alla conformazione delle sei lame. Queste rivestite in titanio sono più affilate e sono più resistenti nel tempo.

La caraffa da 2,2 litri è ideale per preparare frullati o bevande per tutta la famiglia. Costruita in Tritan antirottura è sicura anche per le preparazioni di zuppe e salse calde perchè non assorbe alcun odore, sapore e non ha residui di macchie.

Il corpo in metallo pressofuso e acciaio inox, estremamente facile da pulire, è dotato di tre programmi preimpostati: tritaghiaccio, cocktail, zuppa e frullato e tre livelli di velocità regolabili manualmente, tra cui la funzione Turbo boost, per preparare la vostra ricetta preferita in poco tempo.

Gli accessori realizzati in plastica sono certificati BPA free, cioè privi di bisfenolo A e ftalati perfetti per conservare il cibo all'interno del frullatore e per essere tranquillamente lavati in lavastoviglie.