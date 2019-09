Friends: i gadget per festeggiare i 25 anni dell'iconica serie

Le serie tv nel corso degli anni hanno conquistato sempre più il pubblico televisivo merito anche delle piattaforme di streaming. Da Stranger Things alla Casa di Carta, senza dimenticare il Trono di Spade, sono tante le serie che hanno conquistato il cuore dei fan.

Tra queste quella che è considerata la sitcom per eccellenza è senza dubbio Friends. La serie comica con protagonisti un gruppo di amici tra i trenta e i quaranta anni, trasmessa in America per la prima volta il 22 settembre 1994, compie 25 anni. Proseguita per 10 stagioni, la serie con protagonisti Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross ha rivoluzionato il mondo delle sitcom.

Per celebrare l'anniversario sono numerose le iniziative, dal tour dell'iconico divano, ai negozi pop-up temporanei, dal libro dedicato alla serie, fino al set Lego che ricrea l'interno del Central Perk, la caffetteria in cui i sei amici erano soliti riunirsi e raccontarsi le loro disavventure. Se siete tra i fan della serie e oltre agli eventi ufficiali volete festeggiare l'anniversario direttamente a casa vostra, ecco alcuni gadget ispirati alla serie che non potete assolutamente perdervi.

Friends è la serie che celebra l'amicizia tra sei ragazzi di New York. Quale gioco migliore se non il Monopoly? Il gioco da tavola è perfetto per condividere i momenti piacevoli in compagnia dei propri amici ricordando la serie cult. L’edizione speciale dedicata a Friends è pensata per i veri appassionati della sitcom. Tutto è realizzato a tema, e curato nei minimi dettagli. Le pedine riproducono gli oggetti simbolo dei singoli personaggi: dalla chitarra di Phoebe con cui canta la calebre canzone "Gatto rognoso" al dinosauro di Ross, fino al cappello da chef di Monica. Con questo Monopoly vi sembrerà di essere seduti nell'iconico soggiorno di Monica e Rachel, in compagnia dei vostri amici.

Tra gli oggetti iconici che hanno caratterizzato la serie, e che i fan non possono dimenticare, senza dubbio c’è la cornice in stile rococò sulla porta di casa di Monica e Rachel. Il gadget interamente Home Made in resina resistente, è dipinto a mano e richiama fedelmente i colori di quello della serie. Leggero è facile da appendere, non dovete fare buchi o usare martello e chiodi, basta togliere la pellicola protettiva del nastro biadesivo è in un attimo avrete il gadget pronto ad incorniciare il vostro spioncino per avere una porta come quella delle due amiche newyorkesi.

Il Central Perk è stata la caffetteria in cui i sei amici si sono incontrati per anni per condividere le loro avventure. Se volete ricreare la stessa atmosfera, ma non avete sotto casa una luogo di ritrovo simile, un’alternativa è lo zerbino con il logo del bar. Messo davanti al vostro ingresso è pronto ad accogliere nel migliore dei modi i vostri amici. Il modello grande, è perfetto per dare un tocco in più al vostro ingresso, i colori brillanti della scritta conquisteranno in un attimo tutti i vostri ospiti che non vedranno l’ora di entrare e di trascorrere una piacevole serata in vostra compagnia.

Temperature più basse, giornate sempre più corte, l’autunno è la stagione perfetta per rimanere in casa e fare una scorpacciata della vostra serie preferita comodamente seduti sul divano. Per completare la serata, pop corn e un comodo pigiama sono irrinunciabili. Il modello perfetto? Quello ispirato alla serie. Il due pezzi realizzato con materiale morbido e avvolgente è ideale per le più freddolose. Il pantalone a righe bianche e grigie si abbina alla perfezione con la maglia a maniche lunghe rosa con il logo del Central Perk e le immancabili tazze di caffè. Per essere ancora più al caldo il pigiama è completato con u elastico ai polsi e alle caviglie.

Se siete veri fan della serie non potete non avere nel vostro guardaroba la t-shirt con il logo della serie. La scritta “Friends” è completata da coloratissimi pallini tra una lettera e l’altra. Il modello unisex disponibile in bianco o nero, accontenta tutti i gusti. Perfetto sui leggings o su un paio di jeans la maglia a mezze maniche in cotone renderà unico il vostro outfit. Il modello in 100% cotone è morbido sulla pelle e vi terrà freschi e asciutti anche nelle giornate particolarmente calde.

Non c’è nulla di meglio che guardare l’intera serie di Friends comodamente seduti sul divano, sgranocchiando snack o bevendo una tazza di tisana, perfetta soprattutto nelle serate più fredde. Per esser in pieno mood friends non potete fare a meno di questo modello. Scritte, frasi, citazioni e disegni colorano e rendono unica la tazza. Ideale anche da portare in ufficio, il tappo in silicone mantiene al caldo il caffè americano o il tè, per gustarlo con calma ad ogni ora della giornata in compagnia dei vostri amici.

