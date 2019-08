Gli accessori must have per i fan della casa di carta

La casa di carta (La casa de papel) è la serie televisiva che sta facendo innamorare tutti quanti; ideata da Álex Pina e trasmessa da Antena 3 nel 2017, ha prima conquistato i fan spagnoli, per poi stregare il mondo intero grazie al servizio di streaming online Netflix, che l’ha distribuita. Il Professore e la sua banda hanno registrato incassi da record, tanto che La casa di carta è stata catalogata come la serie non in lingua inglese più vista della storia.

In attesa della quarta stagione, abbiamo selezionati i gadget e gli accessori che non possono mancare nella collezione di un vero fan, e che potranno essere anche ottime idee regalo per tutti gli appassionati!



Questo portachiavi in metallo rappresenta l’effige di Dalì, una maschera che rappresenta lo spirito che incarna la Resistenza. Di ottima fattura, davvero accurato nei dettagli e nei colori, e di buona grandezza. Consigliatissimo agli amanti della serie!

Questa custudia per iPhone 7, 8 e X è disponibile in tre diversi colori. Dal design originale della serie La casa de papel, è realizzata in silicone e fornisce protezione antigraffio e anti-shock al tuo cellulare.

Disponibile sia bianca che nera, questa maglietta è realizzata in cotone 100%. Veste regolare, il tessuto è morbido e i colori resistono benissimo dopo il lavaggio. Stra consigliata!

Maglietta 100% in cotone con stampa diretta su tessuto; morbidissima sulla pelle, comoda e resistente, è disponibile in 5 colori diversi.

