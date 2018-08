Gap e Sarah Jessica Parker insieme per la nuova capsule collection

L’attrice americana che per anni ha vestito i panni di Carrie Bradshaw, amante di vestiti e scarpe, continua il suo percorso nel campo della moda. Dopo aver lanciato una collezione di abiti low cost, rinnova la sua collaborazione con Gap.



Dopo essere stata testimonial dell’iconico marchio di casualwear americano, l’attrice ha realizzato un’intera capsule collection dedicata ai più piccoli. La Parker madre di tre figli si è ispirata ai sui piccoli senza dimenticare i ricordi d’infanzia. Cresciuta in una famiglia numerosa, ha 7 fratelli, Sarah ha pensato a capi che possono essere condivisi e passati di fratello in fratello, proprio come è successo a lei. Ogni capo quindi diventa una storia e un tesoro da conservare per non dimenticare la propria infanzia.



Stampe colorate, tartan, pois, unicorni e decorazioni floreali sono gli elementi distintivi della capsule collection, per un back to school in pieno stile.



Le bambine non potranno resistere alla gonna in tulle da abbinare alla maglia a pois all-aver con toppe sui gomiti a forma di coniglietto.



Per affrontare la scuola con stile e glamour, come fare a meno dello zaino total white in morbida pelliccia rifinito da spallacci con stampa floreale e profilature in oro?

I pezzi chiave della collezione per bambini hanno uno stile casual, ma contemporaneo. I piccoli si innamoreranno delle camice in tartan, delle polo a maniche a righe e dell’irresistibile felpa in cotone. La maglia a girocollo con la divertente stampa è perfetta per affrontare il ritorno a scuola con divertimento e allegria.

Siete rimasti colpiti dalla collezione e non vedete l’ora di regalare un vestito, uno zaino o una felpa della capsule collection firmata da Sarah Jessica Parker? La collezione è disponibile sul sito ufficiale della Gap o nei negozi GapKids sparsi sul territorio.