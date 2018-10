La top 100 dei giocattoli secondo Amazon

Anche se Natale è ancora lontano, Amazon non perde tempo e inizia a dare i primi consigli su ciò che potrebbe fare tendenza queste festività. Ed ecco che allora ha pubblicato per la prima volta la top 100 dei giochi e giocattoli di Natale 2018, molti dei quali disponibili già con una buona percentuale di sconto.

Per stilare la top 100, Amazon ha usato principalmente i dati sulle previsioni di vendita, uniti all’opinione degli esperti e delle principali aziende del settore del giocattolo.

I prodotti inclusi nella top 100 si presentano ai clienti di Amazon in ordine dinamico: i prodotti più popolari del momento sono in cima alla lista, e l’ordine segue un aggiornamento quotidiano in base all’interesse a alle visualizzazioni dei clienti.

Per chi volesse già anticiparsi sui regali di Natale e approffitare delle offerte in corso, può visualizzare l'elenco completo dei giocattoli, cliccando qui.

Qualche anticipazione?

Barbie Casa Malibu, con 4 stanze, Ascensore e tanti accessori al prezzo di 107,90 euro con uno sconto del 38%

Twister gioco di società al prezzo di 17,99 euro con uno sconto del 21%

Playmobil Casa delle bambole portatile al prezzo di 36,44 euro con uno sconto del 9%