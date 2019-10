3 giochi da tavolo solo per adulti che quasi sicuramente non conosci e di cui non potrai più fare a meno

Da sempre i giochi da tavolo sono il passatempo ideale per le lunghe serate autunnali, e sono anche un'ottima scusa per chiamare a raccolta gli amici e divertirsi a casa in buona compagnia. Abbiamo quindi scelto tre giochi da tavolo solo per adulti, particolari e con contenuti espliciti, per rendere più ironiche e divertenti le vostre serate: una volta provati, non potrete più farne a meno!

La versione "Vietato ai minori" di Nome in Codice è una rivisitazione per soli adulti del classico Taboo: un gioco di associazione di parole con contenuti espliciti per rendere più ironiche e divertenti le vostre serate. In breve, lo scopo è indovinare le carte della propria squadra, dietro suggerimenti del proprio caposquadra, senza farle capire agli avversari. Le regole sono immediate e si imparano dopo il primo giro di gioco: un party-game divertentissimo e immediato, con meccaniche di gioco semplici, ma che richiedono comunque estro e fantasia. Il gioco è pensato per 2-8 giocatori, adatto a tutti, giocatori esperti e neofiti, di età 18+, ed è l'ideale per animare una serata tra amici e divertirsi con ironia e doppi-sensi, comunque mai eccessivamente pesanti o sgradevoli.

Scoprilo su Amazon.it a 21,95 €

Drinkopoly è il gioco ideale per chi vuole trascorrere una serata di leggerezza e allegria con i propri amici, bevendo qualche bicchiere in assoluta spensieratezza e in modo decisamente diverso dal solito. In questo gioco vince chi arriva per primo sulla casella “fine”, dopo aver compiuto un giro completo del tabellone. Il tabellone è un percorso di 44 caselle lungo le quali vi fermerete al bar, al pub o al club e in ognuno di questi casi dovrete bere sorsi di long drink o shottini. Inoltre, potrete trovare caselle e carte speciali, con sfide come obbligo o verità, scioglilingua e poesie da recitare, incontri a braccio di ferro e prove d’equilibrio. Si può giocare da 2 a 6 giocatori, ma con un numero maggiore di persone, si può giocare anche in coppia; Drinkopoly è un gioco d’intrattenimento rivolto ad un pubblico di soli adulti, divertente, imbarazzante e dalle risate assicurate: giocate con moderazione e con cautela!

Scoprilo su Amazon.it a 29,99 €

Coco Rido, come riporta la confezione, è un gioco per adulti, pensato da adolescenti, prodotto da bambini. Cinico ed irriverente, Coco Rido è capace di coinvolgere tutti i partecipanti per tutta la durata del gioco, ma è fondamentale che nel gruppo non ci siano persone che si scandalizzino troppo facilmente: riferimenti sessuali, frasi dissacranti e contenuti politically incorrect ed espliciti caratterizzano infatti ogni momento del gioco.

Il gioco si compone di 132 carte domanda nere, su cui soni riportate delle frasi incomplete, e 468 carte risposta bianche; ogni giocatore dispone di 11 carte bianche e, a turno, un giocatore pesca una carta nera e la legge ad alta voce. Gli altri giocatori dovranno scegliere tra le loro carte risposta, quella che ritengono più divertente, stramba o di cattivo gusto. A questo punto, colui che ha letto la carta domanda, rileggerà la frase intera completata con ogni proposta, per poi scegliere quella che ha preferito. I due tipi di carte, quando integrati tra loro, hanno la capacità di creare combinazioni surreali e doppi sensi, con risultati che assicurano risate a crepapelle!

Scoprilo su Amazon.it a 24,90 €