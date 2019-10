4 giochi da tavolo sotto i 20 euro per tutta la famiglia

I giochi da tavolo, o giochi di società, sono uno dei classici intramontabili con cui intrattenersi, in famiglia e con gli amici, soprattutto durante le serate fredde e piovose.

Spesso, oltretutto, i giochi più divertenti sono anche i più semplici: che si tratti di creatività o strategia, i giochi da tavolo fanno crescere il piacere di stare insieme, aiutano a passare del tempo di qualità, a ritrovare il piacere di vivere la casa come spazio di gioco condiviso e soprattutto a creare un rapporto che vada al di là dei soliti strumenti digitali.

Per aiutarti nella scelta di un gioco dal divertimento immediato, perfetto per grandi e piccini, facile ed economico abbiamo quindi selezionati i 4 migliori giochi da tavolo sotto i 20 euro, che puoi trovare in vendita su Amazon.it: scoprili tutti!

La Ludoteca di Lisciani è l'ideale per avere i giochi più classici sempre a portata di mano: una soluzione economica con più di 60 giochi diversi, tutti in un'unica scatola. Dal Gioco dell’Oca a Scale e Serpenti, dal Backgammon agli Scacchi, da Guardie e Ladri a Dado Thriller, troverai giochi perfetti per tutta la famiglia, che appassioneranno grandi e piccini. All'interno della scatola troverai 6 tabelloni double-face, 30 pedine del Backgammon, 6 gettoni, 24 pedine da Dama in plastica, 32 pezzi degli Scacchi in plastica, 8 birilli, 2 dadi e le istruzioni di tutti i giochi. Inoltre, la scatola è abbastanza compatta, così da poter essere portata facilmente in viaggio.

Dobble è un gioco di carte da 2 a 8 giocatori, che si basa sulla percezione visiva e sui riflessi rapidi: semplice ed intuitivo nello svolgimento, è un gioco "tutti contro tutti", in cui i i giocatori agiscono contemporaneamente, e indipendentemente l'uno dall'altro, e si compone di 55 carte, ognuna contenente 8 simboli, di diverso tipo e dimensione. Dobble comprende 5 mini-giochi, tutti basati sulla rapidità (La torre infernale, Il pozzo, La patata bollente, Prendile tutte! e Il regalo avvelenato): potrai giocarci in un ordine specifico, casualmente, oppure giocare sempre allo stesso gioco per più volte.

Inoltre, grazie alla piccola confezione di latta, comoda e compatta, Dobble si presta benissimo per essere portato ovunque tu voglia. Questo gioco è adatto sia agli adulti che ai bambini dai 6 anni in su, ma per i più piccoli è disponibile anche la versione Dobble Kids (composto da 30 carte con 5 animali per ognuna).

Questa è una rivisitazione del classico gioco Nomi, Cose e Città in versione tascabile: puoi portarlo sempre con te, grazie alla confezione piccola, rotonda e di latta, e giocare a trovare i nomi di 10 diverse categorie. Inoltre, dirai addio a carta e penna grazie alle 60 carte rotonde, stampate fronte-retro con la categoria e con la lettera iniziale. Perfetta per i giocatori di tutte le età, questa versione moderna di Nomi, Cose e Città diverte sia gli adulti che i più piccoli, stimola la mente e la fantasia: consigliatissima!

BanDito è l’interpretazione di Hasbro della “sfida senza pollici” in cui i giocatori competono in sfide uno-contro-uno senza poter utilizzare i pollici. Nel gioco infatti, sono incluse 4 bende per le mani, che impediscono di usare i pollici e che daranno vita a sfide a due creative ed esilaranti. Le categorie delle sfide sono 3 (disegnare, modellare, fare) e le regole sono davvero semplici ed immediate: pesca una carta, scegli un avversario e sfidatevi in un testa a testa cercando di terminare la sfida sulla carta. Preparati a vivere momenti spassosissimi e frenetici, mentre cercherai di portare a termine sfide all'apparenza molto semplici! Perfetto per serate in famiglia, BanDito è un gioco adatto sia agli adulti che ai bambini dai 4 anni in su.

