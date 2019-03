Nasce il gioco da tavolo di Batman in cui a vincere sono i cattivi

Se siete sempre stati anticonformisti e avete sempre tifato per il cattivo di turno, è arrivato il vostro momento. I sostenitori di Jocker, Pinguino e Two Face potranno prendersi la loro rivincita. Grazie al gioco da tavola Batman The Animated Series: Rogues Gallery i cattivi saranno finalmente alla guida di Gotham.

Il gioco realizzato dalla casa editrice statunitense IDW Games si è ispirato al cartone Batman andato in onda negli Stati Uniti dal 1992 al 1995. Diversamente da ciò che avveniva nel cartone, a dominare sono i cattivi e non i buoni.



Il gioco da tavolo progettato da Sen-Foong Lim e Jessey Wright, vede la collaborazione di fumettisti come Chris Fenoglio, Jack Lawrence, Dario Brizuela e Marcelo Ferreira che hanno deciso di ricalcare la grafica del cartone.

Batman The Animated Series: Rogues Gallery è un gioco pensato per far giocare dai 3 ai 5 giocatori, dai 12 anni in su in cui la fortuna è tutto. Solo con un pizzico di buona sorte il male può primeggiare sulle abilità e il coraggio di Batman.

La scatola composta dal Bat-Segnale, dadi carte e personaggi permette ai giocatori di commettere reati, rubare e reclutare complici per sconfiggere il simbolo del bene.

Cosa ne pensate del gioco da tavola? Siete pronti a mettervi dalla parte di Jocker? Non vi resta che aspettare l'uscita 5 giugno negli Stati Uniti e mettere in atto la vostra strategia.