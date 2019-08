Giornata mondiale del gatto: i migliori accessori per coccolare i mici

Per gli amanti dei gatti ogni giorno è perfetto per dedicargli le coccole e le giuste attenzioni. La passione per i mici ha spinto diverse nazioni a dedicare un giorno al nostro amico a quattro zampe, diverso a seconda dello Stato. Esiste, però, una data che mette d’accordo tutti ed è l’8 agosto.

Oggi, infatti, è la giornata mondiale del gatto istituita nel 2002 da alcune associazioni animaliste. La scelta della data non è casuale, agosto è il mese in cui molti vanno in vacanza e non sapendo a chi lasciare il loro gatto decidono di abbandonarlo.

Se siete tra coloro che non riescono a resistere al tenero musetto o alle simpatiche espressioni dei felini, questo giorno è perfetto per celebrare degnamente il nostro amico a quattro zampe. Come? Facendolo sentire la star della casa e assicurargli il massimo del comfort.

I gadget dedicati ai gatti sono tanti, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Non sapete quali acquistare? Ecco una piccola guida ai migliori accessori per gatti che di sicuro faranno felice il nostro micio.

I gatti sono molto golosi ed amano mangiare, per festeggiarli degnamente non ci resta che concedergli un pasto da re. Per permettergli di gustare al meglio il loro pranzetto le ciotole sono molto importanti. Questo set, formato da due contenitori e un tappetino è perfetto anche per i gatti più affamati che non riescono a stare fermi. Le ciotole, una per il cibo l’altra per l’acqua, sono profonde e realizzate in acciaio inox resistenti al calore e alla corrosione. Il tappetino in silicone è pensato per raccogliere eventuali residui di cibo o di acqua. Il bordo sporgente evita che i liquidi si spargano sul pavimento, per avere la stanza sempre in ordine. Facile da pulire con un panno, le ciotole possono essere rimosse dal tappetino e lavate in lavastoviglie.

Pro. Simpatiche e divertenti, possono essere usate anche per i cani.

Contro. Le ciotole non sono molto profonde.

Lungo o corto, il pelo dei gatti deve essere curato per conservare brillantezza. Per questo dobbiamo prendercene cura spazzolandolo spesso per togliere l’eccesso e ridurre la perdita di pelo. In nostro aiuto arriva la spazzola autopulente. Il modello realizzato con denti in acciaio inox è pensato per spazzolare a fondo la pelliccia facilitando la circolazione e rendendo il pelo più brillante. Facile da utilizzare grazie alla maniglia ergonomica basta premere un pulsante e le setole si ritraggono rendendo veloce e facile la pulizia della spazzola, così da averla sempre perfettamente pulita e pronta all’uso.

Pro. Riesce a rimuovere i peli dei gatti o dei cani in profondità.

Contro. Non ha il pulsante di blocco per il rientro delle setole.

I gatti amano giocare, andare alla scoperta di posti sempre nuovi e nascondersi negli angoli più impensabili. Per far divertire il micio ed evitare che rovini mobili o divani in casa, il tiragraffi è la soluzione ideale. Disponibile nei colori beige, blu, grigio e marrone/beige si integra con ogni stile della casa. Alto 52 cm è la soluzione perfetta per chi vuole dedicare un angolino dell’appartamento al proprio micio, senza un ingombro eccessivo. La struttura realizzata su più piani rialzati è la soluzione ideale per regalare al gatto un posto tutto suo dove dormire, giocare e farsi le unghie. Facile da montare regalerà al vostro felino tutto ciò di cui ha bisogno.

Pro. Perfetto per far giocare e riposare il gatto, può essere portato anche in viaggio.

Contro. Le dimensioni sono ideali per i gatti di piccola taglia.

Occuparci della salute del nostro amico a quattro zampe è importante, oltre a prendere tutti gli accorgimenti necessari, possiamo fare dei piccoli gesti come garantirgli acqua sempre pulita e di qualità. Questa fontana è dotata di con flusso continuo a bassa rumorosità, la mantiene sempre pulita grazie ai filtri in dotazione. Realizzati in carbone attivo e guscio di noce di cocco rimuovono il cloro in eccesso e i detriti. Disponibile in diversi colori, come verde, azzurro e arancione, ha tre modalità di flusso, fluente, gorgogliante e fontana per accontentare tutti i gusti.

Pro. E’ ottima per incentivare gli animali a bere.

Contro. Quando il livello dell’acqua si abbassa troppo la pompa è un po’ più rumorosa.

I gatti oltre ad essere molto curiosi, sono anche pigri, per questo amano sonnecchiare. Per assicurargli un’esperienza confortevole, un’alternativa potrebbe essere l’amaca per gatti. Il lettino è ideale da posizionare vicino alla finestra, per permettere al micio di riscaldarsi con i raggi solari o osservare l’esterno. Facile da montare, basta ancorare le ventose, collegate a delle funi, ai vetri e riuscirà a sostenere fino ad un gatto di 20 kg. Ideale anche in inverno, l’amaca è arricchita da coperta perfetta per mantenerlo al caldo.

Pro. Comoda e facile da montare è robusta e resistente.

Contro. Adatta per un gatto alla volta.

Quando si hanno gatti in casa, oltre al loro benessere dobbiamo pensare anche al design e questa ciotola racchiude entrambe le caratteristiche. L’accessorio che ricorda la testa di un gattino, è inclinata di 15° riducendo la pressione sulle articolazioni e lo stomaco del micio. Realizzata in resina cristallina PC, resiste al calore, alla luce e ai batteri. Dotata di piedini in gomma antiscivolo impedisce scivolamenti, cadute e protegge il pavimento da graffi.

