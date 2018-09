Gold è la nuova birra targata Wührer

La birra da oggi in casa Wührer diventa gold!

Wührer è un marchio di birre artigianali e per la nuova WCesar Gold è stata utilizzata un'antica ricetta di famiglia. La birra gold è una birra bionda doppio malto artigianale, con una bassa fermentazione, non pastorizzata e non filtrata.

La birra Gold Wührer ha una schiuma fine e persistente, davvero unica nel gusto e rappresentativa delle migliori birre tedesche.

Pronti ad assaggiare la nuova arrivata in casa Wührer?