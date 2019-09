Il kit definitivo per prepararsi al concerto dei Green Day a San Siro

I Green Day, vincitori di 5 Grammy Awards e inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, hanno annunciato il loro nuovo tour mondiale, che farà tappa in Italia il prossimo 10 giugno 2020 all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano. La messa in vendita dei biglietti partirà dalle ore 10.00 di venerdì 20 settembre, mentre il 7 febbraio 2020 uscirà il tredicesimo album in studio della band, “Father Of All…”, di cui è stato appena svelato il primo omonimo singolo.

Se anche voi siete in trepidante attesa del prossimo concerto, gli accessori e i dischi che abbiamo selezionato vi aiuteranno a prepararvi al meglio, ripassare testi e canzoni e fare il pieno di Rock’n’roll!

Questo cofanetto raccoglie gli 8 album registrati in studio dal 1990 al 2009, dagli esordi (con 39/Smooth) fino al successo di “American Idiot” e “21st Century Breakdown”. Perfetto per chi ancora non conosce bene la band, come anche per i più appassionati, il cofanetto, leggero e compatto, è realizzato in cartone rigido, mentre i cd sono confezionati singolarmente, con una custodia in cartone leggero ben serigrafata.

Immancabile per ogni vero fan, questa t-shirt è realizzata in cotone morbido e leggero e ha una vestibilità abbondante. Comoda e ben realizzata, sia il talloncino che la targhetta interna confermano l’originalità del prodotto.

God's Favorite Band è un greatest hits che ripropone tutti i più importanti singoli della carriera dei Green Day, dagli albori ai giorni d'oggi; contiene 22 tracce, con un inedito (Back in the USA,) e una cover (Ordinary World). Questo album racchiude la sintesi artistica di ciò che sono stati i Green Day in quasi trent'anni di prolifica carriera, ed è in vendita a 6,99 € (cd audio) o a 22,39 € (vinile).

Su Amazon hai l’opportunità di prenotare da subito l’ultimo cd dei Green Day, “Father Of All...”, che uscirà il 7 febbraio 2020. Non fartelo sfuggire!

