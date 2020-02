Guanti antitaglio per preparare piatti stellati in totale sicurezza

Cucinare, affettare, sminuzzare sono gesti apparentemente semplici, ma che possono nascondere qualche rischio. Se non si è cuochi provetti la probabilità di tagliarsi e di andare al pronto soccorso a farsi mettere i punti è alta. Per lavorare in totale sicurezza i guanti antitaglio non possono mancare nella vostra cucina.

Realizzato in polietilene il materiale antitaglio è 4 volte più forte del cuoio. Grazie al grip superiore si adatta perfettamente sia alle mani grandi che piccole. Basta scegliere la vostra taglia e potete cucinare senza alcun timore.

Il materiale leggero e confortevole non è ingombrante, i guanti sono un ottimo aiuto non solo in cucina, ma anche se volete dedicarvi al fai da te, intagliare il legno o per i lavori di carpenteria.

Lavabile in lavatrice, i guanti antitaglio saranno sempre puliti e pronti all'uso.