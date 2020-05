Handmade: 4 idee regalo artigianali per sorprendere amici e familiari

Trovare il regalo giusto per le persone amate non è sempre facile, soprattutto se si è alla ricerca di un prodotto che sia originale, ben fatto e che possa stupire. Proprio per questo abbiamo selezionato 4 diverse idee regalo, una per ogni gusto, tutte molto originali e realizzate a mano.

Questa collana è l'ideale per un regalo romantico, ma anche per stupire mamme, nonne, sorelle e amiche: infatti, è un gioiello molto delicato e femminile, composto da una collana in argento sterling 925 (lunghezza 56 cm) e un pendente di vetro a forma di sfera (20 mm), contenente veri semi di Dente di leone. Fatta a mano in Australia e consegnato dal Regno Unito, questa collana è realizzata con materiali di alta qualità e elegantemente confezionata in un pacco regalo riciclabile.

Un regalo perfetto per i fumatori, che finalmente potranno tenere tutto in ordine e sempre a portata di mano, questo porta tabacco include un ampio scompartimento con cerniera per il pacchetto di tabacco e 3 scompartimenti più piccoli per accessori come filtri, cartine e accendino, tenendoli insieme ma organizzandoli separatamente. Fatto a mano, ben rifinito e dal design compatto ed elegante, questo borsello è realizzato in tessuto idrorepellente e resistente con una finitura in Teflon, che respinge sporco, macchie e liquidi, è dotato di un resistente elastico di gomma per la chiusura, è leggero e può essere tranquillamente lavato a freddo.

Regalo perfetto per gli amanti della musica, questo carillon è un piccolo pensiero musicale capace di conquistare il cuore di chiunque lo riceva. Realizzato e decorato a mano, questo carillon (diametro 5,5 cm, altezza 4,5 cm) è dotato di una manovella da attivare manualmente per far suonare la musica, e può essere personalizzato cambiando il cilindro e la manovella a seconda dei gusti personali. Molto grazioso, originale, ben fatto e ben rifinito, questo carillon ha un suono incantevole e preciso ed un ottimo rapporto qualità prezzo; questa versione è decorata con un pentagramma antico e con la melodia La Vie en Rose, ma sono disponibili molte altre varianti, alcune dedicate al mondo del cinema (la la land, ilsignore degli anelli, la città incantata, ecc..).

Questo giardino Zen è un prodotto con manifattura artigianale 100% made in Italy. Elegante e raffinato, è facile da montare, curato in ogni dettaglio e si contraddistingue anche per l'ottima qualità dei materiali e della manodopera. Il giardino (30 x 30 x 1 cm) è realizzato con una base in legno ed è composto da diversi elementi: un giardino zen con 2 zone separate per poter inserire colori diversi di sabbia, un alloggio per candela tealight (comprese nella confezione), 2 fori per inserire il rastrellino e lo spiana sabbia, un Buddha in resina, una mini lanterna giapponese, 2 bustine di sabbia, 3 pietre lucide, un rastrello, una spiana sabbia e un albero in legno, che grazie alla candela proietta la propria ombra sulla parete. Essendo completamente personalizzabile, potrai scegliere il colore del giardino, della sabbia, dei vari elementi decorativi e dei sassi, oltre a poter scegliere il numero di tealight.

