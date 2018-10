Il calendario dell'avvento diventa magico con le minifigure di Harry Potter

La festa più amata dai bambini, in attesa dell'arrivo di Babbo Natale e dei suoi regali è sempre più vicina. Per rendere divertenti i giorni che ci separano dal Natale, impossibile rinunciare al calendario dell'avvento. Grazie a Funko quest'anno l'attesa sarà ancora più magica.

L'azienda americana specializzata in minifigure in vinile, ha deciso di realizzare il calendario dell'avvento interamente dedicato a Harry Potter e ai suoi compagni d'avventura. Ogni giorno dal primo dicembre fino alla notte più magica dell'anno gli amanti del maghetto scopriranno una mini action figure sempre diversa, da Harry, con i suoi inseparabili amici Ron ed Hermione, fino a personaggi secondari come Dobby o Silente. Le 24 minifigure sono racchiuse in un meraviglioso set natalizio ambientato nella Capanna di Hagrid, in cui non poteva di certo mancare la neve.

Non vedete l'ora di correre ad acquistare il vostro calendario dell'avvento? Dovete avere ancora un pò di pazienza. Anche se la Funko non ha ancora dichiarato l'uscita ufficiale del calendario dell'avvento, molto probabilmente sarà in vendita a partire dal 15 novembre, ma per chi non riesce a resistere è possibile prenotarlo su Amazon USA al prezzo di $54.99.

Non vi resta che aspettare ancora pochi giorni e potrete fare il regalo perfetto al vostro piccolo e a voi stessi e celebrare insieme il mondo di Harry Potter e dei suoi amici nel periodo più magico dell'anno.