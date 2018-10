La stampante Lifeprint di Harry Potter aggiunge magia ad ogni foto

Siete fan di Harry Potter, avete tutti i gadget del maghetto più simpatico di sempre, ma il vostro sogno è quello di realizzare divertenti foto in movimento? Grazie alla realtà aumentata, agli smartphone e alla stampante istantanea Lifeprint, il sogno può diventare realtà.

L'idea di creare una stampante totalmente dedicata al mondo del maghetto più famoso, è nata dalla collaborazione tra Lifeprint e Warner Bros che volevano rendere reale il desiderio degli amanti di Harry Potter.

I dispositivi Lifeprint sono un pò magici perchè non usano inchiostro, ma il sistema Zink. L'inchiostro è incorporato direttamente nella carta e i colori dell'immagine vengono rivelati quando viene applicato il calore, creando le cosiddette HyperPhotos. Le stampe sono fotografie in 2D che prendono vita quando vengono passate sotto lo scanner dell'app dedicata al maghetto. Basta scattare una foto o sceglierne una dalla libreria fotografica, aggiungere la funzione AR e comparirà magicamente un video o un messaggio speciale.

I proprietari della stampente di Harry Potter grazie alle funzioni aggiuntive messe a disposizione dall'app potranno divertirsi con filtri facciali simili a Snapchat e adesivi, contenuti che con il passare del tempo diventeranno sempre più ricchi. Inoltre, attraverso l'applicazione i fan di Harry Potter possono socializzare e condividere le loro foto in movimento, creando una sorta di community all'interno di Lifeprint.

La stampante leggera e compatta disponibile in nero o bianco, ha finiture in oro e una grafica che non ha nulla da invidiare al Mondo Magico. Ogni stampante può essere personalizzata con medaglioni adesivi che mostrano con quale casata di Hogwarts ci si identifica. Facilmente ricaricabile tramite USB possiamo portarla sempre con noi per rendere magico ogni momento.

Non vedete l'ora di realizzare foto uniche e divertenti da condividere con i vostri amici? Dovete pazientare ancora qualche settimana, il dispositivo sarà disponibile su Amazon dal 1 novembre. Avete paura di perderla e volete assicurarvela al più presto? La potete già pre-ordinare sul sito dell'e-commerce. Non vi resta che mettervi in posa e scattare una foto dietro l'altra!