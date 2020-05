Le cantine vini Hisense permettono di conservare al meglio ogni bottiglia

Hisense, leader nella produzione di elettrodomestici e televisori, ha deciso di realizzare una linea dedicata agli appassionati di vino.

Attenzione al design, look moderno, linee pulite e raffinate sono i tratti distintivi delle cantinette. Il classico portabottiglie in legno, convive con elementi hi-tech racchiusi nel display frontale con i diversi controlli di temperatura e illuminazione.

Grazie alla regolazione della temperatura, in un intervallo compreso tra 5° e 20° e il livello di umidità mantenuto tra il 50% e l'80% ogni vino potrà conservare le sue caratteristiche.

La cantina da 32 bottiglie è dotata di una porta in vetro a doppio strato ottimizzata per la conservazione del vino, ha una capacità totale netta di 110 litri con illuminazione LED interna e una rumorosità di appena 39 dB, l’appartenenza alla classe energetica A assicura un elevato livello di efficienza.

Il modello da 59 bottiglie è pensato per gli appassionati di vino. Oltre alle caratteristiche basilari, ha due zone a temperature indipendenti, regolabili tra 5° a 20°. In questo modo è possibile conservare nel migliore dei modi vini completamente diversi e che per questo necessitano di un trattamento altamente personalizzato. La rumorosità di appena 40 dB e la classe energetica A fanno della cantinetta un elettrodomestico da avere assolutamente in casa.