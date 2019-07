Hisense, regala stile alla cucina con il nuovo frigorifero combinato in vetro bianco

Attenzione per il design, cura delle finiture e materiali di pregio sono i tratti distintivi del nuovo frigorifero combinato Hisense, pensato per chi vuole un elettrodomestico efficiente ma bello da vedere.

Il frigorifero combinato ha un design moderno e minimale reso unico dalla finitura in vetro bianco, che gli regala eleganza ed essenzialità.

Il modello unisce al design anche l'efficienza. Appartenente alla classe energetica A+++, consuma fino al 47% in meno rispetto a uno modello analogo in classe A+ riducendo i costi in bolletta. Il frigorifero è l’unico elettrodomestico in casa che resta acceso per 365 giorni l’anno, avere un modello in grado di contenere la spesa elettrica è fondamentale.

Hisense oltre a creare un frigorifero dalle linee eleganti, pensato per il risparmio energetico non ha sottovalutato l'importanza della tecnologia. Dotato del sistema Total No Frost, mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità all’interno del frigo, evita la formazione di ghiaccio e conserva più a lungo gli alimenti. A questo si aggiunge il sistema Dual Cooling, che si avvale di un doppio sistema di raffreddamento indipendente per frigorifero e congelatore, così da evitare l’inaridimento dei cibi freschi e il possibile trasferimento di odori tra i due comparti. Inoltre, il frigorifero di Hisense ha la funzione di congelamento rapido, fondamentale per preservare i liquidi e la consistenza del cibo al momento dello scongelamento.

Il frigorifero è completato da ripiani in vetro temperato, dal portabottiglie in acciaio cromato, dall’illuminazione interna a LED, e dall’allarme per le porte aperte pensato per ridurre gli sprechi.

Non vedete l'ora di regalare stile ed eleganza alla vostra cucina? Il frigorifero Hisense è disponibile sul sito ufficiale a 899 euro.