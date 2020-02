Hot Topic celebra i 70 anni di Cenerentola con una collezione interamente dedicata al personaggio Disney

La prima comparsa di Cenerentola sugli schermi risale al 1950 e la Disney in collaborazione con Hot Topic ha deciso di dedicare un'intera collezione alla principessa con la scarpetta di cristallo per celebrare il suo settantesimo anniversario.

Le ragazze sempre attente alle ultime tendenze in fatto di moda, non possono farsi sfuggire la collezione caratterizzata dai simpatici topini, zucche che diventano carrozze e abiti pensati per tutti i fisici.

Per chi ama lo stile romantico, impossibile non avere nel guardaroba l'iconico abito azzurro dalle linea svasata.

Le più sportive invece non vedranno l'ora di indossare top o felpe con i personaggi principali del cartone.

Chi ama lo stile casual, ma vuole dare un tocco in più al proprio outfit, come rinunciare alle sneakers celesti con Cenerentola nei panni di tutti i giorni e i topolini Gus Gus e Suzy.

Non vi resta che scegliere il capo che preferite e celebrare l'anniversario del personaggio Disney.